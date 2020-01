Liverpool revendique deux avantages clés dans la course de Jadon Sancho alors que Chelsea recule

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 9:08

Liverpool est en train de devenir un grand favori pour signer Jadon Sancho après qu’un nouveau prétendant soit entré dans la course et que Chelsea ait pris une décision de transfert clé.

Les Reds, ainsi que Manchester United et Chelsea ont été liés à l’ailier de 19 ans, bien que Jurgen Klopp a admis que le coût serait “à 100%” un problème si son équipe poursuivait l’ailier du Borussia Dortmund.

Des incidents récents – dont Sancho a été condamné à une amende après son retour tardif de ses fonctions internationales – auraient provoqué un désir croissant de la star anglaise de quitter Dortmund, bien que le directeur sportif Michael Zorc ait insisté pour que les problèmes soient résolus.

Cependant, le Daily Express affirme que toute décision sur l’avenir de Sancho devrait être prise à la fin de la saison – et le joueur exclura instantanément toute équipe ne participant pas à la Ligue des champions. Avec peu de chances que United et Chelsea se qualifient pour la compétition la saison prochaine – les deux semblent concourir pour la place finale via la Premier League, bien que United puisse encore se qualifier en remportant la Ligue Europa – ce qui placerait Liverpool, champion du monde élu, en pole position.

La nouvelle vient au milieu des informations en Allemagne selon lesquelles le Bayern Munich est également entré dans la course pour signer un joueur, qui commanderait probablement des frais supérieurs à 90 millions de livres sterling quand il quitterait le Westfallonstadion.

Cependant, on pense que Sancho préférerait un retour en Premier League en quittant Dortmund, un autre facteur jouant entre les mains de Liverpool.

Chelsea, quant à lui, aurait mis de côté son intérêt pour Sancho jusqu’à l’été, le patron Frank Lampard donnant la priorité à un nouvel attaquant en janvier.

Les Bleus ont déjà vu une offre audacieuse de 34 millions de livres sterling rejetée par Lyon pour la cible de Manchester United, Moussa Dembele, même si on pense qu’ils reviendront avec une offre améliorée, malgré cette réponse sévère des géants de la Ligue 1.

Chelsea surveille également l’attaquant du RB Leipzig, Timo Werner, bien que l’on pense que Dembele reste le choix n ° 1 de Lampard en raison des comparaisons établies entre l’ancien leader du Celtic et l’ancien coéquipier du manager de Chelsea, Didier Drogba.

Avec tous les signes pointant vers un déménagement à Liverpool, l’ancien milieu de terrain des Reds, Jason McAteer, a expliqué pourquoi la star de l’Angleterre conviendrait parfaitement aux Merseysiders.

Il a déclaré au Racing Post: “Je doute que Jurgen Klopp se sente sous la pression de faire d’autres mouvements dans la fenêtre de transfert, mais s’il y a un joueur que j’aimerais le voir amener à Anfield, c’est Jadon Sancho. Sancho ressemble à un joueur de type Jurgen Klopp. Il est jeune, immensément talentueux, il semble idéalement adapté au système que joue Klopp et apprendrait l’un des meilleurs entraîneurs du monde.

«Les bons managers font passer les bons joueurs au niveau supérieur. Regardez Raheem Sterling à Manchester City. Sterling n’a peut-être pas naturellement intégré la philosophie unique de Pep Guardiola, mais il l’a fait et le résultat est que ce talent autrefois erratique est maintenant l’un des meilleurs joueurs de la Premier League.

“Klopp a une aura similaire et Trent Alexander-Arnold est un exemple classique d’un joueur qui a prospéré sous les Allemands, où il pourrait très bien ne pas avoir réussi sous quelqu’un d’autre. Sancho à Liverpool serait génial pour lui et le club. Il pouvait jouer n’importe où le long de ces trois premiers et a l’air d’un véritable acte de classe. »

Klopp, début décembre, a parlé de Sancho, il a déclaré à l’Echo de Liverpool: «C’est un très bon joueur. Je n’ai aucune idée d’où viennent ce genre de choses, mais cela ne peut pas venir de nous parce que nous n’en parlons jamais.

«Si nous étions impliqués, personne ne le saurait à part une personne qui n’en parlerait pas. Il n’y a rien à dire.

“Coût? C’est un problème, à 100% ce serait un problème. Mais il n’y a rien à dire à ce sujet. “

