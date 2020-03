Liverpool n’est plus invincible. Après avoir perdu contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions et Watford en Premier League, l’équipe de Jurgen Klopp a quitté la FA Cup, battue 2-0 par le Chelsea de Frank Lampard. Les buts de Willian et Barkley condamnent les Reds et qualifient les Londoniens en quart de finale. Ainsi s’estompe le rêve des Aigus pour Salah et ses compagnons.