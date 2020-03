Liverpool s’attend à ce que le duo s’en aille alors que le rapport suggère que Todd Cantwell est la cible principale

La paire de Liverpool Adam Lallana et Xherdan Shaqiri quittera Anfield cet été, Jurgen Klopp identifiant déjà sa cible principale pour les remplacer, selon un rapport.

Lallana est hors contrat le 30 juin et, en tant que tel, est désormais libre de négocier avec des clubs étrangers et même de signer un accord pré-contractuel, si un accord peut être conclu.

Tottenham, Arsenal et West Ham sont tous censés pourchasser le milieu de terrain, pendant qu’il était a rapporté le mois dernier que Leicester «menait» la course pour l’atterrir et avait déjà interrogé son représentant.

Et tandis que les Foxes ont depuis minimisé leur intérêt apparent, The Athletic insiste sur le fait que Lallana ne se verra pas offrir de nouvelles conditions par Liverpool et qu’il quittera les champions élus de Premier League une fois la saison terminée.

Le patron des Foxes, Brendan Rodgers, a déclaré Lallana récemment: «Adam est un joueur fantastique que j’ai amené à Liverpool. Je connais ses talents depuis qu’il était jeune joueur à Southampton.

“Il a fait brillamment [at Liverpool] et je suis sûr qu’il évaluera ses options.

“Mais je n’ai pas besoin d’en parler maintenant. Nous en avons parlé tout au long du mois de janvier. Je n’ai pas besoin de parler de la fenêtre de transfert d’été. J’ajouterais seulement qu’il est un joueur de première classe. »

Shaqiri, quant à lui, a eu beaucoup de mal pour le fitness à Anfield cette saison, après avoir joué une seule minute pour les Reds depuis le 14 décembre.

L’international suisse – une signature de 13 millions de livres sterling de Stoke à l’été 2018 – a failli quitter le club en janvier avec le club italien de l’AS Roma et la formation espagnole de Séville approchant les Reds pour le joueur.

Évaluer ses difficultés cette saison et son désir de jouer un rôle cette saison, Shaqiri a déclaré en janvier: «Je n’avais pas beaucoup de rythme de jeu. J’ai également raté la pré-saison et il y avait différentes raisons pour lesquelles j’ai peut-être frappé.

«Je reste positif et j’essaie toujours d’avoir l’opportunité de donner le meilleur de moi-même et d’aider l’équipe.»

On a cependant prétendu que Liverpool vendrait l’ailier de 28 ans à l’été 2020, et que aussi pour des frais de transfert de 25,5 millions de livres sterling.

Klopp aime Todd Cantwell

Après avoir signé Takumi Minamino en janvier, Klopp a déjà un corps supplémentaire par la porte, mais il est rapporté qu’un autre milieu de terrain arrivera cet été avec Lallana et Shaqiri au départ.

Et selon The Athletic, Klopp a augmenté son intérêt pour la star de Norwich Todd Cantwell ces dernières semaines.

Cantwell est classé dans la tranche de 30 millions de livres sterling par les lutteurs de Premier League et devrait quitter Carrow Road cet été après avoir fait forte impression cette saison.

Le joueur de 22 ans a marqué six fois en Premier League cette saison et sa forme l’a également vu lié à des déménagements dans les deux clubs de Manchester ainsi qu’à Tottenham.

Et un observateur, Alex Bruce, peut voir exactement pourquoi Klopp est si désireux d’amener le joueur à Anfield.

“Une chose qu’il vous donne est sa balle portant”, a déclaré le pandit.

«Il est un peu comme Jack Grealish – ce type de joueur. Il joue avec talent comme un James Maddison.

«Bien sûr, il a encore du chemin à faire avant d’être à leur niveau mais c’est sa première saison en Premier League et il a bien fait.

«Il a attiré l’attention des gens et tout le monde parle de lui. Cantwell est jeune, il est donc définitivement une perspective.

«Cela ne me surprendrait pas si un club comme celui-là s’en prenait à lui. Si Norwich s’effondre, il sera difficile de le garder. »

Cantwell se concentre cependant sur Norwich dans ce qui n’est que sa deuxième saison dans l’équipe première des Canaries.

“Je suis honnêtement reconnaissant à chaque match que le manager me sélectionne pour commencer. J’aimerais penser que je rembourse cela et chaque fois que je mets ce maillot, je donne 100%”, a déclaré Cantwell à Canaries.co. .Royaume-Uni.

«Je pense que j’améliore le match par match et j’ai l’impression de devenir un meilleur footballeur. Sur une note personnelle, j’adore ça, jouer en Premier League contre les meilleurs. »

Parlant de la défaite 1-0 contre Liverpool le mois dernier, l’Anglais des moins de 21 ans a déclaré: «Nous avons de nouveau montré beaucoup de résilience. Ils sont la meilleure équipe du monde en ce moment, mais ils sont venus à Carrow Road et n’ont pas eu un match facile – c’est un mérite pour tout le monde.

«La résilience dont nous avons fait preuve à la maison est quelque chose de positif que nous pouvons prendre, mais c’est dommage que nous n’ayons plus rien à prouver. Ce fut un peu un événement récurrent.

«La façon dont Sadio Mane retire cela de l’air et la façon dont il s’en prend avec son pied le plus faible est effrayant.

«Nous savions que nous affrontions certains des meilleurs joueurs du monde. Chaque reniflement d’une chance et vous avez le sentiment horrible qu’ils vont le saisir.

«Lorsque nous avons nos chances, nous devons vraiment capitaliser parce que nous savions que nous n’allions pas avoir de sorts dans le jeu où nous contrôlerions le ballon comme nous le voulons.

“La résilience que nous avons montrée contre le ballon, j’ai l’impression que nous méritions quelque chose du match.”

Liverpool, quant à lui, a également été invité à signer une star de Watford après avoir impressionné lors de la victoire 3-0 des Hornets sur les Reds samedi soir alors que leur incroyable record invaincu a finalement été arrêté.