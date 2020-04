Liverpool scouts époustouflé par la star de Leeds

Date de publication: jeudi 2 avril 2020 8:58

Liverpool envisagerait sérieusement de déménager l’été pour l’impressionnant Loanee de Leeds, Ben White – mais leurs éclaireurs ont identifié une sérieuse inquiétude à propos du joueur de 22 ans.

Les Reds devraient être à la recherche d’un nouveau défenseur central lorsque la fenêtre de transfert rouvrira avec Dejan Lovren, qui devrait finalement quitter Anfield cet été après un manque d’action en équipe première.

L’arrière central croate a presque quitté Liverpool pour l’AS Roma l’été dernier dans le cadre d’un contrat qui aurait valu jusqu’à 15 millions de livres sterling, mais Jurgen Klopp a réussi à le convaincre de rester.

Cet été, bien que le joueur de 30 ans ait été pressenti pour poursuivre son contrat en 2021.

Lovren, qui dit qu’il lui reste “encore cinq bonnes années” au plus haut niveau, a admis que ne pas jouer était “frustrant” le mois dernier.

“Impatient. Je travaille beaucoup à huis clos et parfois c’est frustrant de ne pas jouer », a-t-il déclaré à Sky Sports News.

“Vous vous battez avec vous-même dans votre esprit, demandant” Pourquoi pas? “. Mais vous l’acceptez, vous avancez et de mon point de vue personnel, je veux être meilleur chaque jour dans les séances d’entraînement. »

Lovren n’a joué que 14 fois pour les Reds cette saison – dont neuf fois en Premier League et trois fois en Ligue des champions – et il n’y aura pas de pénurie de preneurs pour le défenseur central.

Roma a de nouveau été lié à sa signature au milieu de doutes sur l’avenir de Chris Smalling, tandis que notre exclusivité plus tôt cette semaine a révélé que quatre clubs basés à Londres étaient également désireux de conclure des accords potentiels.

Et avec le temps de Lovren apparemment écoulé, Leeds Loanee White – toujours présent dans le championnat pour l’équipe de Marcelo Bielsa depuis son prêt à la saison dernière l’été dernier – a été identifié comme une option solide pour Jurgen Klopp.

Les blancs sont devenus une partie intégrante de la défense de Bielsa à Leeds depuis leur arrivée de la côte sud, déclenchant des rapports selon lesquels les deux Les poids lourds de la Premier League pesaient des mouvements pour le défenseur central.

Et tandis que le patron de Brighton Graham Potter a déclaré que l’avenir de White restait avec les Seagulls, expliquant qu’ils n’ont aucun intérêt à le vendre, The Athletic a affirmé en février que scouts de Liverpool ont regardé de près le jeune de 22 ans ces dernières semaines et envisagent fortement une approche estivale pour ses services.

Ces affirmations ont depuis été étayées par Football Insider, qui affirme que les éclaireurs de Liverpool ont été «époustouflés» par la forme du Loanee de Leeds et ont été sérieusement impressionnés par son développement depuis son passage à Elland Road.

Leur réseau de scouts – qui relèvent tous du directeur sportif Michael Edwards – sont particulièrement impressionnés par la lecture du jeu par White, son autorité sur le ballon, sa capacité à faire avancer le jeu et sa capacité de tacle et reconnaissent qu’il a joué un grand rôle dans Leeds. ‘succès cette saison.

Cependant, les observateurs de talents de Liverpool ont identifié un défaut majeur dans blancPhysique qui pourrait encore empêcher un accord de passer.

Selon le rapport, un domaine du jeu des Blancs qu’il n’a pas bien affronté dans ses duels aériens et Liverpool a exprimé des inquiétudes quant au fait que son cadre de 6 pieds pourrait ne pas être assez grand.

Ils craignent selon les normes défensives centrales, et par rapport à Virgil van Dijk, Joel Matip et Lovren, qui mesurent tous 6 pieds 3 pouces ou plus, White est loin d’être une figure colossale.

Même L’option privilégiée n ° 1 de Van Dijk Joe Gomez, se situe à 6 pieds 2 pouces et a un meilleur taux de réussite aux en-têtes défensifs et aux dégagements que les blancs.

Reste à savoir si cela suffira à dissuader Liverpool de faire un mouvement, mais il ne fait aucun doute que Leeds accueillerait favorablement la possibilité de rendre le mouvement de White permanent.

White est sous contrat avec Brighton jusqu’à l’été 2022 et ne serait donc pas pressé, en théorie, d’encaisser le défenseur, bien que cela dépende si le joueur signe la prolongation du contrat signalée que les Seagulls préparent pour le défenseur à la fin de la saison.

Leeds, bien sûr, aurait des conceptions fortes pour signer en permanence avec White si elles devaient obtenir une promotion en Premier League et leurs perspectives pourraient être aidées après le propriétaire du club, l’italien Andrea Radrizzani, a confirmé pour la première fois que QSI envisageait un investissement dans United.