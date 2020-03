Liverpool se prépare alors que son rival européen “confiant” fait une offre de 140 millions de livres sterling

Date de publication: dimanche 15 mars 2020 6:48

HISTOIRE TRISTE

Alors que la prémisse entière des transferts pourrait bien être rendue superflue cet été, la machine à spéculation se met à tourner. Et cela suggère que Liverpool devrait procéder avec prudence.

L’idée d’un de leurs grévistes de partir à un moment donné est devenue un point de fascination morbide pour beaucoup. La plupart supposent que Mo Salah sera le premier à partir, tandis que l’inestimable Roberto Firmino a été liée au Bayern Munich.

Mais Sadio Mane pourrait se séparer le groupe soi-disant mécontent avant même d’avoir une chance. Le Daily Mirror déclare qu’il est “la première cible de transfert” du Real Madrid, avec Zinedine Zidane un “grand admirateur”.

Les représentants de Mane “ont été informés” de la position du Real, le club étant “confiant” qu’ils peuvent le persuader de se joindre à lui. Mais «une offre énorme» serait nécessaire pour attirer Liverpool dans les affaires, et la «conviction» est que 140 millions de livres sterling devraient le faire.

Pas même un an plus tard, cette s’applique toujours.

ROIS DE LEON

Liverpool pourrait faire de la place à un attaquant entrant. Attention, ils sont mentionnés dans le titre d’une exclusivité de transfert Daily Express, mais ne sont nommés qu’une seule fois dans l’article entier lui-même.

L’affirmation est que Chelsea veut vraiment signer Leon Bailey. Frank Lampard et Steven Gerrard n’étaient tristement jamais compatibles en tant que partenariat de milieu de terrain, et le premier a l’intention d’exiger une certaine petite revanche en signant le joueur qui a aidé à «détruire» les Rangers en milieu de semaine.

Bailey avait encore trois ans sur son contrat avec Bayer Leverkusen et serait soumis à une offre de 85 millions de livres sterling. le Angleterre L’international jamaïcain est également recherché par Arsenal, Manchester United et Liverpool (il y a cette mention), donc les Big Four sont de retour dans les affaires.

Une attention particulière a été accordée à Bailey par les éclaireurs de Chelsea à Ibrox, où le joueur de 22 ans n’a joué que 29 minutes mais a quand même marqué. Son âge séduit et, avec le départ de Willian et Pedro, “il pourrait être le complément parfait”.

INCROYABLE, GEOFF

Plus à Sky Sports, on nous dit que Tottenham «reste intéressé» par Geoffrey Kondogbia. Ils sont impressionnés par sa capacité à jouer au football sans trébucher sur ses propres lacets.

Lyall Thomas, car c’est il, nous informe que le chef scout des Spurs, Steve Hitchen, est «un admirateur de longue date» du Français et «a continué de suivre son développement cette saison».

Il l’aura vu jouer jusqu’à 24 matchs, selon la profondeur de cette surveillance, avec deux matchs complets dans cette égalité de la Ligue des champions contre Atalanta parmi eux. Ils n’étaient peut-être pas le plus grand soutien d’un milieu de terrain défensif.

Les Spurs voient Kondogbia comme un remplaçant potentiel tardif de Mousa Dembele, Everton étant également intéressé.

ET LE RESTE

L’attaquant de Manchester City, Riyad Mahrez, 29 ans, envisage de déménager au Paris St-Germain, qui a manifesté son intérêt pour la signature de l’international algérien cet été … ancien club de Barcelone pour 150 millions d’euros (136 millions de livres sterling)… Barcelone s’apprête à mettre fin à son intérêt pour l’attaquant gabonais d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, 30 ans… Chelsea a rejoint la course pour le barcelonais Marc Cucurella, 21 ans, prêté à Getafe, avec Napoli , Le Borussia Monchengladbach et le Bayer Leverkusen s’intéressent également à l’arrière gauche espagnol… L’Ajax et le gardien camerounais Andre Onana, 23 ans, sont liés à un déménagement à Chelsea après que l’Espagnol Kepa Arrizabalaga, 25 ans, a été abandonné sur le banc après une série de mauvais résultats. … L’arrière gauche Emerson Palmieri est recherché par la Juventus, l’équipe de Serie A se préparant à offrir 25 millions de livres sterling à Chelsea et à l’Italie de 25 ans.