Liverpool s’entretient sur un gros contrat d’été pour 100 millions d’euros

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 1:46

Liverpool a eu des entretiens avec l’agent d’une star de la Bundesliga évaluée à 100 millions d’euros, tandis que Tottenham résoudra la crise de ses attaquants en signant un ancien joueur en prêt, selon les journaux européens de dimanche.

LIVERPOOL PARLE AVEC UN AGENT HAVERTZ

Le directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards, se serait rendu en Allemagne le mois dernier pour s’entretenir avec l’agent de la superstar du Bayer Leverkusen, Kai Havertz.

Le meneur de jeu de 20 ans devrait être l’une des stars les plus recherchées au monde cette année après avoir indiqué qu’il était prêt à quitter Leverkusen.

Malgré ses tendres années, Havertz a déjà marqué plus de 100 apparitions en Bundesliga pour son équipe, marquant 31 buts, tout en faisant sa marque en Ligue des champions.

Et tandis que le joueur aurait opté contre un mouvement de janvier, des informations via The Athletic affirment que Liverpool est enthousiaste à l’idée d’un contrat d’été avec Edwards qui semble faire les préparatifs maintenant.

Avec Adam Lallana sur le point de passer à autre chose, l’ajout de Havertz serait un énorme coup d’État pour Liverpool, bien que le rapport indique qu’un déménagement au Bayern Munich est également une forte possibilité pour la star de l’Allemagne, sept fois plafonnée.

Discutant de son avenir plus tôt cette année, Havertz a déclaré: «Je suis honnête, à un moment donné, la prochaine étape doit venir pour moi.

“Mais je ne vais pas m’inquiéter du moment exact où cela se produira.

«Je ne sais vraiment pas encore si le FC Bayern est la prochaine et bonne étape pour moi. Je ne sais pas non plus si les pays étrangers ne me conviendraient pas mieux.

“Je n’y pense vraiment pas trop pour le moment. J’ai cette confiance en moi, oui [that I could play for Bayern]. Mais il en va de même pour les autres clubs. »

Cependant, malgré les affirmations selon lesquelles il a parlé à Liverpool, il se peut que la récente signature de Takumi Minamino signifie que l’intérêt des Reds n’a rien.

ET LE RESTE

Fernando Llorente s’apprête à retourner à Tottenham en prêt, six mois seulement après son arrivée à Napoli (Gazzetta dello Sport)

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, est intéressé à faire venir l’attaquant de Barcelone et de la France Ousmane Dembele (El Desmarque)

Islam Slimani pourrait écourter sa période de prêt à Monaco et déménager à Aston Villa en prêt jusqu’à la fin de la saison à Leicester City (L’Equipe)

Le Bayern Munich est intéressé à faire un mouvement pour l’arrière droit barcelonais Nelson Semedo cet été. L’arrière portugais a également été lié à Tottenham et Man Utd (Mundo Deportivo)

Manchester City mène la course pour recruter le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar, classé dans la tranche des 50 M € (Calciomercato)

Les loups sont devenus une destination possible pour Thomas Lemar de l’Atletico Madrid en raison de la relation du club avec l’agent de l’ailier de France, Jorge Mendes (Mundo Depotivo)

Les scouts de Chelsea et Tottenham devraient être au Stadio Olimpico dimanche pour voir le milieu de terrain rom Amadou Diawara (Tuttomercatoweb)

Le Real Madrid chercherait à accélérer son déménagement pour l’ailier de Malaga Hugo Vallejo dans les prochaines semaines (AS)

Le milieu de terrain du Celta Vigo Stanislav Lobotka subira un examen médical dans les prochains jours avant un transfert de 25 millions d’euros du côté de la Serie A Napoli dans les prochains jours (AS)

Le directeur de l’Inter Milan Beppe Marotta a minimisé les chances de son équipe de signer ce mois-ci Christian Eriksen, Ashley Young et Olivier Giroud (DAZN)

Les Real Betis devraient finaliser le transfert de 8 millions d’euros du milieu de terrain argentin Guido Rodriguez dans les prochains jours (AS)

Leicester City aurait approché pour signer le défenseur de Barcelone Moussa Wague dans le mercato de janvier (Mundo Deportivo)

Manchester United proposera cette semaine au Sporting Lisbon un package de 60 millions d’euros comprenant deux joueurs dans le cadre d’un accord pour signer Bruno Fernandes (DN)

Roma et Bologne ont tous deux convenu d’un prix avec Atalanta pour Roger Ibanez, avec le joueur prêt à déménager avec une obligation d’achat de 10 millions d’euros en été (Il Tempo)

L’ancien milieu de terrain de Barcelone Xavi Hernandez a rejeté les spéculations le liant à un retour au Camp Nou en tant que successeur d’Ernesto Valverde (Marca)

Le milieu de terrain de l’AC Milan, Franck Kessie, s’est éloigné des spéculations suggérant qu’il pourrait quitter le San Siro ce mois-ci (Gazzetta dello Sport)

Liverpool a déposé une offre de 10 millions d’euros plus le fameux flop Loris Karius dans le but d’obtenir la signature du gardien international turc Ugurcan Cakir (Karadeniz Gazetesi)

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a exprimé son espoir que la star du prêt Mauro Icardi transforme son prêt en un transfert permanent de l’Inter Milan cet été (objectif)

L’attaquant de Huddersfield Town, Steve Mounie, aurait été pris pour cible par le club turc de Super Lig Besiktas (Haber Global)

Barcelone a confirmé que l’attaquant Luis Suarez allait subir une opération au genou (divers)