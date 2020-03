Liverpool stupéfait par un record de 30,5 millions de livres sterling; Man Utd reçoit 150 millions de livres sterling

Date de publication: Mercredi 4 mars 2020 8:23

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City et Man United n’ont pas vu venir Dortmund. Et Harry Kane est parti.

HÉ JUDE

Au dernier contrôle, tous les suspects habituels s’étaient montrés intéressés par Jude Bellingham. Manchester United a annoncé une offre de 30 millions de livres sterling en janvier, tandis que City, Liverpool, Arsenal et Chelsea ont tous été liés.

Chacun doit se préparer à être déçu. Le Borussia Dortmund signera «l’un des plus grands espoirs du football anglais» cet été.

Sport Bild affirme que les géants de la Bundesliga “sont très en avance dans la course” pour l’adolescent, qui deviendrait leur record de signature (j’espère que cela n’ira pas aussi mal que celles-ci).

Des frais de 30,5 millions de livres permettront de réduire le nombre nécessaire pour ramener Mats Hummels du Bayern Munich.

Et Bellingham “s’intègre parfaitement” au Westfalenstadion. Il convient de noter que le magazine Sport Bild n’est pas aussi fiable que leur cousin sans sport, mais c’est toujours quelque chose.

FLIRTY HARRY

Tottenham n’a jamais vraiment été lié à Bellingham. Mais une histoire du Daily Telegraph suggère qu’ils pourraient bientôt déborder d’argent, alors cela changera peut-être bientôt.

Non pas que les Spurs soient ravis de la source des revenus. Pas quand c’est Harry Kane qui “envisagera” son avenir au club et pourrait avoir besoin de Tottenham pour le “convaincre” qu’il “n’a pas besoin de bouger pour faire passer sa carrière au niveau supérieur”.

Spoiler: il le fait.

Tottenham est évidemment «déterminé» à ne pas perdre son talisman – même si cela toute la bizarrerie. Et bien sûr, Daniel Levy “croira qu’il détient tout le pouvoir”.

Kane serait évalué à plus de 150 millions de livres sterling s’il ne peut être convaincu de rester. Les Spurs lui offriraient même une augmentation de son salaire actuel de 200 000 £ par semaine s’il en était ainsi. Avec le Real Madrid et Manchester United, et la qualification de la Ligue des champions loin d’être certaine, cela pourrait être nécessaire.

ZIZOU SONT YA?

L’attaquant de premier choix du Real est Kylian Mbappe, mais cela pourrait facilement changer. Surtout si l’affirmation de l’Indépendant selon laquelle Mauricio Pochettino est visé pour remplacer Zinedine Zidane se réalise.

Le Real a apparemment «demandé à être tenu au courant» des «mouvements» de Pochettino, ce qui ne semble pas du tout effrayant. Mais la suggestion est que «des relations tendues», une «tension» avec les joueurs et le conseil d’administration et une «atmosphère» généralement insatisfaite pourraient voir Zidane perdre son emploi.

La victoire du Clasico sur Barcelone a certainement aidé. Pourtant, Zidane n’est pas «aussi servile» que le souhaiterait le président Florentino Perez; il «est sûr de sa position» en tant que manager.

La différence de Pochettino est inconnue. Mais Real veut “maintenir une ligne de dialogue ouverte” à l’avenir.

ET LE RESTE

Barcelone a rejoint Liverpool et le Real Madrid dans la course de l’ailier valencien de 20 ans Ferran Torres… L’attaquant de Manchester United, Alexis Sanchez, 31 ans, devra accepter une baisse de salaire importante s’il veut effectuer un changement permanent à l’Inter Milan ce l’été… West Ham confirmera son intérêt pour l’attaquant de 22 buts de Brentford Ollie Watkins, 24 ans, si les abeilles ne sont pas promues en Premier League… Everton est intéressé par un certain nombre d’options au milieu de terrain, y compris l’Espanyol, âgé de 23 ans Marc Roca… Aston Villa s’intéresse au milieu de terrain marseillais Morgan Sanson, 25 ans, mais connaît ses chances de recruter l’ancien international de France des moins de 21 ans en fonction de sa survie en Premier League.