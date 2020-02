Liverpool survit à l’assaut de Southampton pour produire une victoire étonnante

Date de publication: samedi 1er février 2020 16h53

Liverpool a peut-être survécu à son test le plus difficile à Anfield cette saison pour s’imposer 4-0 contre Southampton samedi et gagner 22 points d’avance en tête du classement de la Premier League.

Avec ses rivaux les plus proches, Manchester City jouant à Tottenham dimanche, Jurgen KloppL’équipe a tourné la vis encore plus loin avec des buts en seconde période d’Alex Oxlade-Chamberlain, contre son ancien club, Jordan Henderson et Mohamed Salah (deux).

Sept autres victoires garantiront leur premier championnat national depuis 1990 après une 24e victoire en 25 matchs et une neuvième feuille blanche en 10 matchs après avoir usé des adversaires difficiles et difficiles.

Salah, Georginio Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain et Trent Alexander-Arnold avaient tous des tirs bloqués ou enregistrés, mais la plus grande chance des 45 premières minutes est revenue à Virgil Van Dijk dont la première touche pour tuer le centre d’Alexander-Arnold était décontractée mais son coup de talon arrière était beaucoup trop décontracté.

Le gardien Alex McCarthy a bloqué et a sauvé la suite de Roberto Firmino, bien que l’international brésilien ait estimé qu’il aurait dû avoir une pénalité dans la phase suivante de l’attaque lorsque Shane Long a semblé le tirer presque sur la ligne de but.

L’arbitre Kevin Friend a fait signe de jouer et Simon Hooper, un officiel de la VAR, a souscrit.

Il était facile de voir, cependant, pourquoi les deux tiers des points des Saints cette saison sont repartis de chez eux alors qu’ils poussaient haut et travaillaient sans relâche pour annuler LiverpoolLa menace, à la fois courte et longue, en attendant de bondir sur une erreur.

Retrouvez tous les faits et statistiques du match ici…

Ils ont été présentés avec beaucoup de ceux de la première mi-temps avec Joe Gomez particulièrement lent à répondre aux menaces et Firmino jouant une passe arrière de 30 mètres à Ings dans la surface de réparation dont le tir a été bloqué par la jambe de son coéquipier Shane Long.

Depuis leur défaite 9-0 à domicile contre Leicester le 25 octobre, seuls les Foxes, Liverpool, Manchester City et Manchester United ont gagné plus de points que Côté Hassenhuttl (23 points en 14 matches) et le fait qu’ils aient devancé leurs hôtes 10 à 8 en première mi-temps était un indicateur de cette forme.

Mais ils ont dû laisser passer un certain nombre d’occasions où ils n’ont pas réussi à tester correctement Alisson Becker et les équipes visitant Anfield ont rarement une seconde bouchée de cerise.

Le tournant est intervenu en début de seconde période. Ings pensait qu’il aurait dû subir un penalty après être tombé sur un défi de Fabinho, effectuant son premier départ en Premier League après une blessure depuis le 23 novembre.

L’erreur des visiteurs n’a pas été de réagir assez rapidement car Liverpool, comme de nombreuses équipes l’ont découvert à un coût considérable au cours des deux dernières saisons, sont les plus dangereux lorsque les adversaires sont à l’offensive.

Une contre-attaque sur la gauche finit par voir Andy Robertson ramener le ballon à Oxlade-Chamberlain qui coupa à l’intérieur et fora un tir du pied droit qui fit arrêter McCarthy à l’endroit.

Liverpool sous tension a intensifié les choses et Salah a eu le ballon dans le filet pour être refusé par un drapeau de hors-jeu, bien qu’Ings ait continué à créer des problèmes jusqu’à sa substitution à une chaude salve d’applaudissements à la 70e minute.

À ce moment-là, les visiteurs étaient 2-0 après qu’Henderson ait calmement ramené le ballon à la maison sur l’heure.

Salah ne devait pas être nié cependant et quand Alisson a choisi Henderson sur l’aile droite, il a glissé dans une passe pour que son coéquipier dink sur McCarthy, l’international égyptien ajoutant son deuxième dans une mêlée de buts.

La victoire a rapporté 100 points sur les 102 derniers disponibles et avec Liverpool invaincu dans la ligue en 394 jours – et un peu moins de trois mois avant trois ans à domicile dans la compétition – il n’est pas étonnant que les quatre équipes d’Anfield aient couronné. «va gagner la ligue» à la fin.