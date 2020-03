Liverpool trouve un allié improbable pour terminer sa saison en Premier League

Date de publication: vendredi 27 mars 2020 1h05

Manchester United reste déterminé à terminer la saison en cours, mais a défini les modalités de billetterie d’urgence en cas de matchs à huis clos ou même annulés.

Il est probable que ce sera une question de moment plutôt que de coronavirus la suspension est prolongée au-delà de la fin avril et les discussions continuent de gronder sur la meilleure façon de conclure la saison 2019/20.

Vendredi, un certain nombre de clubs de Premier League souhaitent mettre fin à la campagne en cours avec effet immédiat alors que la situation de Covid-19 continue de dégénérer – une décision qui briserait Liverpool, qui n’a besoin que de deux victoires pour leur garantir le titre.

Mais United a réitéré son intention de terminer la saison, affirmant dans un communiqué que “le club soutient pleinement l’intention collective de terminer la Premier League, la FA Cup et les compétitions interclubs de l’UEFA”.

Les géants d’Old Trafford ont toutefois décidé de clarifier les fans si les matchs restants de cette saison devaient être joués devant des tribunes vides ou même supprimés, tout en examinant les renouvellements d’abonnements pour la saison prochaine.

Le directeur général du groupe United, Richard Arnold, a déclaré: «Nous apprécions la patience et le soutien que nous avons reçus de nos fans tout au long de cette période difficile et nous nous félicitons des discussions constructives que nous avons eues avec MUST et les représentants des fans.

«Nous savons que nos fans ne voudront pas rater aucun match joué dans les mois à venir et seront déçus si cela doit être le cas, mais il est clair que nous devons tous jouer notre rôle dans les efforts de lutte contre le coronavirus.

«En repoussant la date limite de renouvellement des abonnements et en confirmant notre politique si des matchs devaient être annulés ou joués à huis clos, nous voulons atténuer les préoccupations de nos fidèles fans dans les circonstances actuelles.

«Ils apportent leur soutien à Manchester United année après année, et pour le moment, nous nous engageons à les soutenir. Notre message est clair: nous sommes tous dans le même bateau.

«Nous continuerons de tenir les fans informés de tout développement et en attendant, nous les encourageons à suivre les derniers conseils en matière de santé et les directives gouvernementales.

“Comme Ole (Gunnar Solskjaer) et Casey (Stoney) l’ont dit dans leur déclaration cette semaine, restez en sécurité, restez à la maison et nous espérons vous voir bientôt.”

En cas de huis clos ou de matchs annulés, les détenteurs d’abonnements se verront offrir un rabais au prorata contre leurs abonnements pour la saison prochaine ou un remboursement en espèces au prorata en fonction du nombre de matchs restants.

Des rabais ou remboursements s’appliqueront également aux supporters qui ont payé à l’avance les billets d’entrée générale et les forfaits VIP, tandis qu’un rabais sera offert aux membres saisonniers de l’Executive Club.

La date limite de renouvellement des abonnements du 1er mai a été suspendue et sera continuellement réexaminée, tandis que United continue de chercher d’autres mesures pour soutenir sa base de fans en ce moment.

