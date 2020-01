Liverpool v Man Utd: un gros match, cinq grandes questions

Liverpool a pris l’habitude de jouer l’insigne de Manchester United, plutôt que les joueurs eux-mêmes, au cours des 12 derniers mois. C’est le seul moyen d’expliquer comment Ole Gunnar Solskjaer reste invaincu contre Jurgen Klopp en tant que manager de United, tenant d’abord Liverpool à un match nul 0-0 en février 2019, puis à une impasse 1-1 à Old Trafford en octobre. Le premier match a effectivement coûté le titre à Klopp. Le second lui a jusqu’ici refusé un record de ligue parfait.

Mais le football est autant psychologique que tactique, et en effet, Liverpool devrait-il à nouveau faire preuve de nervosité ou d’hésitation – l’option opposée au risque car ils craignent la fin de leur invincibilité – alors la tactique de Man Utd pourrait être précisément ce qu’il faut pour en profiter.

Voici cinq questions tactiques avant Liverpool v Manchester United:

1) Solskjaer va-t-il répéter le 3-4-1-2 qui a presque mené à la victoire la dernière fois?

La chose la plus évidente à faire pour Solskjaer est de répéter exactement le plan qui a surpris tout le monde à Anfield dans le match inverse. Man Utd s’est aligné en 3-4-1-2 avec Marcus Rashford et Daniel James en tant qu’attaquants séparés – et Andreas Pereira en tant que dixième inhabituellement efficace.

En attaque, l’idée de base était que les ailiers des États-Unis étirent le dos de Liverpool quatre fois plus qu’ils ne l’auraient souhaité, ce qui a ouvert des écarts entre l’arrière latéral et l’arrière central pour Rashford et James. Leurs passes à l’intérieur ont fait reculer Liverpool et entraîné les hôtes dans le match, menant directement au but d’ouverture alors que les attaquants de United échangeaient des passes pour marquer.

Défensivement, le système a reproduit ce que Sheffield United a fait lors d’une défaite 1-0 extrêmement malchanceuse contre Liverpool une quinzaine de jours plus tôt. L’utilisation de trois arrières centraux signifiait que Man Utd pouvait aller d’homme à homme avec l’avant étroit de Liverpool sans être trop éloigné des arrières latéraux en maraude; Aaron Wan-Bissaka et Ashley Young avaient la liberté de se rapprocher d’Andy Robertson et de Trent Alexander-Arnold lorsque cela était nécessaire.

Cependant, dans les 30 dernières minutes, United a considérablement reculé, invitant la pression dans un étroit 5-3-2 qui a permis à Liverpool de se précipiter dans un égaliseur.

2) L’absence de Fabinho donne-t-elle à United un avantage de contre-attaquer?

Que Solskjaer opte ou non pour le même système, l’asymétrie tactique de base entre les parties pourrait favoriser United. Ce n’est un secret pour personne qu’ils luttent lorsqu’on leur demande de détenir la majorité de la possession (conséquence d’un entraînement de mauvaise qualité, ce qui signifie que les joueurs n’ont aucune idée de la façon de retirer une défense hors de forme), mais excellent lorsqu’ils sont autorisés à s’asseoir et à casser à grande vitesse sur les flancs. United a remporté 14 points en huit matchs cette saison contre les Big Six et Leicester City.

Au cours des 12 derniers mois, on a craint que les arrières latéraux ultra-attaquants de Liverpool ne laissent trop de place derrière eux pour contre-attaquer, mais cela ne semble jamais se produire. Cela est dû à l’éclat de la haute presse de Liverpool (abattage des compteurs à la source) et au balayage de Virgil van Dijk. Cependant, sans Fabinho pour filtrer les attaques de Liverpool, United éclatera peut-être enfin – libérant Anthony Martial et James dans les chaînes.

Pour que cela se produise, Fred devra être au sommet de son art, répétant la démonstration exceptionnelle qui a conduit United à une victoire 2-1 à Manchester City en décembre. Sa capacité à ramasser des balles lâches, à s’éloigner de la presse et à diffuser le jeu dans les canaux était vitale à l’Etihad. Une autre performance comme celle-ci et la compression naturelle de United serviront de base solide pour voler au moins un point.

3) L’avantage de Salah sur Williams peut-il compenser la force de Wan-Bissaka contre Mane?

La meilleure chance de Liverpool de retarder United est de diriger les attaques sur le flanc droit, où Brandon Williams, 19 ans, reste un point faible pour Solskjaer malgré un vaillant effort pour remplacer Luke Shaw. Même si United joue pour trois à l’arrière, il y aura inévitablement des étirements du jeu quand il s’agit d’un cinq plat, et un quintette préoccupé à cela.

La course directe de Mohamed Salah à Williams est un gros problème pour Solskjaer, et alors que Roberto Firmino dérive pour échanger des deux, il est facile d’imaginer que les attaquants en forme de Liverpool soufflent le jeune arrière gauche. Heureusement pour United, ils ne devraient pas avoir le même problème sur l’autre flanc où Sadio Mane est chargé de battre le meilleur plaqueur de la ligue, Aaron Wan-Bissaka.

Les blessures défensives signifient que Solskjaer peut tout simplement ne pas avoir les corps pour jouer trois à l’arrière. Si United devait jouer dans un 4-3-3 alors – avec les arrières latéraux de Liverpool étirant la défense et Mane et Salah tombant dans les espaces intermédiaires – il est difficile de voir comment même Wan-Bissaka peut garder la trace des attaquants.

4) Ou le milieu de terrain tourbillonnant de Liverpool épinglera-t-il simplement un United tondu par McTominay?

Il y a, bien sûr, le danger que tous les points ci-dessus surestiment la bataille tactique. Il y a une raison pour l’écart de 27 points, et une raison pour laquelle le rouleau compresseur de Liverpool tous ceux auxquels ils sont confrontés; si l’occasion ne l’emporte pas, la vitesse, la fluidité et la ténacité du milieu de terrain devraient submerger leurs homologues unis – qui manquent de leur membre le plus crucial à Scott McTominay.

Surpasser le milieu de terrain des visiteurs, gagner les 50-50 et maintenir la pression sur le but de United, forcerait l’équipe de Solskjaer à la position épinglée qui définissait les 30 dernières minutes du match en octobre. Le faire dès le coup d’envoi isolerait Martial à l’avant, affamant United de la possibilité de contre-attaquer sur les ailes et de s’assurer qu’ils restent enfermés dans une bataille défensive psychologiquement épuisante.

Si cela se produit, Liverpool gagne facilement. Les blessures à Naby Keita et James Milner signifient que Klopp compte sur Alex Oxlade-Chamberlain pour remplir un rôle de haute énergie. Beaucoup repose sur sa performance hors du ballon.

5) Mata peut-il fournir l’étincelle manquante à United sans Pogba?

Il va sans dire qu’il faudra une performance presque parfaite à United pour prendre un point à Anfield, et même alors, ils semblent manquer de créativité nécessaire pour déranger Van Dijk et Joe Gomez – ou du moins ils l’ont fait avant l’excellente performance de Juan Mata dans la victoire 4-0 sur Norwich le week-end dernier. L’Espagnol a produit deux croix remarquables pour le premier et le troisième United, avant de marquer froidement le vainqueur contre les loups en FA Cup avec un petit coup sur John Ruddy.

Dans les deux matchs, Mata a commencé sur l’aile droite, et s’il est sélectionné pour jouer dans le trou du 3-4-1-2 de United, il réapparaîtra probablement sur ce flanc. Liverpool y avait l’air le plus vulnérable la victoire 1-0 à Tottenham. Serge Aurier et Lucas Moura ont causé quelques problèmes, et l’équipe de Jose Mourinho a continué de se pencher dans cette direction pendant une finale effrénée de dix minutes. Ce n’est que la moindre lacune de l’armure de Liverpool, mais il serait logique que Solskjaer mette Mata sur la balle aussi souvent que possible.

Alex Keble est sur Twitter

Nous ne pouvons pas vraiment croire que nous écrivons cela, mais les costumes nous ont convaincus de faire une émission sur YouTube. Sarah et Dan sont dessus, vous devriez probablement le regarder, ne serait-ce que pour voir leurs visages. Abonnez-vous ici.