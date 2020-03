Liverpool va laisser Salah et trois autres partir dans la prochaine fenêtre de transfert

Date de publication: Lundi 23 mars 2020 10h05

Liverpool pourrait autoriser jusqu’à quatre de ses joueurs à quitter Anfield lors de la réouverture du mercato, avec Mohamed Salah le départ le plus médiatisé, selon un expert.

Les Reds ont quasiment tout balayé devant eux cette saison, seuls Manchester United et Watford leur enlevant des points en tant que vainqueurs élus du titre de Premier League ayant ouvert une avance de 25 points au sommet.

Et tandis que Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, a envoyé un message à la Premier League sur Liverpool et son titre en attente, les pensées commencent à se tourner vers la saison prochaine et ce que Jurgen Klopp cherchera à faire avec son équipe.

À ce titre, les rapports publiés lundi Paper Talk a affirmé que les Reds avaient établi une liste restreinte de trois défenseurs centraux alors qu’ils cherchaient un remplaçant pour le départ de Dejan Lovren.

Et Lovren est l’un des autres joueurs, en plus de Salah, Adrian et Adam Lallana dont le spécialiste ESPN Alejandro Moreno pense que les Reds feront leurs adieux cet été.

«Oui, il est parti. Adrian, il est parti », a déclaré Moreno à ESPN.

“Je dois juste vous dire quelque chose, il va y avoir des gens qui font la queue devant son appartement ou sa maison pour emballer les boîtes pour lui. “Très bien Adrian, allez-y”. “

Sur Lovren, qui est venu pour la critique cette saison, Moreno a ajouté: «Il est parti aussi. Maintenant, il vous donne un peu de profondeur dans cette position, mais c’est trop souvent que Dejan Lovren joue et fait une erreur.

«Quand vous voulez de la profondeur, c’est parce que vous voulez un gars qui peut intervenir et faire le travail. Il peut intervenir et faire un travail jusqu’à un certain point.

«Je pense que le temps pour Dejan Lovren à Liverpool [is] disparu.”

LIRE PLUS: Le duo londonien aime Lovren qui «ne supporte pas Klopp et veut partir»

Lallana était le prochain joueur de Liverpool pressenti par Moreno, qui a poursuivi: «Il vous donne quelque chose mais pas tout à fait assez.

“Je pense que Liverpool est maintenant dans un profil où il peut aller chercher un meilleur joueur qui peut faire le même genre de travail que Lallana faisait avec une meilleure qualité.”

Et finalement, Moreno a conclu qu’il y avait une “meilleure version” de Salah pour Liverpool, le pandit affirmant de manière controversée: “Tricky one parce que beaucoup de cœurs de Liverpool diront” Oh, nous devons garder Salah “.

“Je vais dire que vous pouvez faire mieux que Mohamed Salah.

«J’adore les chiffres [of goals he has scored] et ce que je vais vous dire, c’est qu’il a été formidable pour Liverpool et pourtant je pense qu’il aurait pu être meilleur à cause de la quantité d’opportunités qu’il manque.

«Il y a un joueur qui pourrait être beaucoup plus influent que Mohamed Salah si vous faites le bon choix d’ici et de demain.

“Je pense que si c’est un choix de garder [Sadio] Crinière ou Salah… vous pourriez [keep Salah, Mane and Roberto Firmino] mais je pense que Mohamed Salah y va parce que je pense que vous pouvez sortir avec le nom de Liverpool et vous pouvez dire «Savez-vous quoi? Nous pouvons obtenir le joueur que nous voulons, que nous pensons vraiment être une meilleure version de Mohamed Salah. »

