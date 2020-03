Liverpool veut aussi Fabián

Le bon vieux Fabián Ruiz ne cesse de sortir ensemble. Malgré le fait que le r Corriere dello Sport ‘ait rendu compte de la volonté de Naples de protéger le joueur avec une clause de 180 millions d’euros, toutes les voix appellent à un transfert. La grande saison du milieu de terrain espagnol et international n’est pas passée inaperçue auprès des grands du Vieux Continent, qui voient Fabián comme un total, encore jeune et avec beaucoup d’expérience.

22/03/2020 à 18:07

CET

Le Real Madrid et Barcelone sont sur la piste depuis un certain temps, mais il semble que maintenant, depuis l’Angleterre, ils visent un nouveau club sur la liste: Liverpool. Jürgen Klopp serait fou d’obtenir les services de l’ancien Betis et veut lui faire une place dans son équipe. C’est ce que l’Express publie, ce qui laisse penser que les ds reds seraient prêts à mettre 80 millions sur la table pour convaincre le club napolitain.

Fabián met fin à son contrat avec Naples en juin 2023 mais tout semble indiquer qu’il fera ses valises sur ce prochain marché d’été. Bien sûr, les prétendants ne manqueront pas.

Le représentant reconnaît l’intérêt du grand

“Oui, il y a des clubs qui posent des questions sur lui. De toute évidence, plusieurs clubs importants ont posé des questions sur lui, sur sa situation, ont activement posé des questions sur lui, et nous en avons informé Nápoles », a déclaré le représentant de Fabián Ruiz au journal« Marca ». Álvaro Torres a assuré que certains des grands d’Europe ont posé des questions sur sa situation et qu’ils ne négocieront pas de rénovation avec Naples, au moins, avant le prochain marché d’été.

Nous verrons comment se terminera l’un des grands feuilletons dans les prochains mois. Napoli est désireux de la renouveler avant tout, mais elle ne détesterait pas un démarrage de plusieurs millions de dollars. Ce qui semble clair, c’est que celui qui veut Fabián Ruiz devra mettre beaucoup d’argent sur la table.