Liverpool veut un retour rapide de 22 millions de livres sterling, mais Tottenham l’aime aussi – HITC

Liverpool et Tottenham Hotspur seraient attachés au défenseur de l’Olympiacos Kostas Tsimikas.

Selon SDNA, Liverpool et Tottenham Hotspur ont tous deux rejoint la course pour signer le défenseur de l’Olympiacos Kostas Tsimikas cet été.

On prétend que Tsimikas est un homme en demande cet été, Liverpool le considérant maintenant comme une concurrence potentielle pour Andrew Robertson à l’arrière gauche.

Pourtant, il y a aussi un intérêt venu d’ailleurs, Tottenham Hotspur étant également très intéressé, tandis qu’Arsenal et Leicester City sont également en course pour sa signature.

L’Olympiacos voudrait maintenant prétendument 25 millions d’euros (22 millions de livres sterling) pour Tsimikas, et Liverpool pourrait être l’équipe la mieux placée pour payer ce genre d’argent.

Tsimikas a impressionné cette saison, accumulant sept passes décisives à l’arrière gauche tout en jouant en Ligue des champions et en Ligue Europa.

L’international grec n’a que 23 ans et semble avoir un réel potentiel, ayant utilisé des périodes de prêt à Esbjerg et Willem II pour se construire et devenir une star.

Tsimikas a un bon rythme et une qualité offensive, et il serait certainement en mesure d’offrir une couverture et une compétition à Robertson s’il déménage à Anfield.

Pourtant, il pourrait en fait avoir une plus grande chance en première équipe avec les Spurs, étant donné que Ben Davies est le seul arrière gauche reconnu de Tottenham, donc Jose Mourinho pourrait être en mesure de défier Liverpool pour sa signature.

Dans d’autres nouvelles, le Defender espère qu’un joueur “incroyable” lié à Liverpool sera à Leeds United la saison prochaine