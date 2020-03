Liverpool veut une star de 56 millions de livres sterling et ses rivaux de Premier League prêts à vendre – HITC

Il n’y en a pas beaucoup qui entrent dans l’équipe de Liverpool de Jurgen Klopp – mais le talisman d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang est l’un des rares.

Liverpool est apparu comme un candidat de choc pour arracher Pierre-Emerick Aubameyang à son rival d’Arsenal en Premier League, selon 90Min.

Avec un peu plus d’un an sur le contrat d’une machine à but gabonaise, Arsenal se retrouve dans une situation presque identique à celle de l’été 2012, dans le malheur.

Il y a huit ans, Arsene Wenger a été forcée de miser sur Robin van Persie lorsque Manchester United a fait une offre que les géants du nord de Londres ne pouvaient tout simplement pas refuser. Et, selon les informations publiées aujourd’hui, Arsenal a désormais accepté de devoir encaisser un autre héros d’Emirates pour éviter de le perdre pour rien.

Une signature de 56 millions de livres sterling du Borussia Dortmund en janvier 2018, il ne fait aucun doute qu’Arsenal serait toujours en mesure d’exiger une somme importante pour Aubameyang – ou peut-être même de réaliser un profit sur un joueur de 30 ans dans la fleur de l’âge.

Aubameyang a marqué 20 buts toutes compétitions confondues pour une équipe sous-performante d’Arsenal et il est l’un des rares joueurs du football mondial aujourd’hui capable de pénétrer dans le XI de départ de Liverpool, que ce soit au milieu ou dans l’une des positions larges.

À 30 ans, Aubameyang n’est pas exactement la signature typique de Liverpool avec les Reds préférant recruter de jeunes talents prometteurs avec une énorme valeur de revente.

Mais l’opportunité de signer un attaquant de classe mondiale prêt à l’emploi et d’affaiblir un rival direct de Premier League dans le processus, peut être trop bonne pour la refuser.

Dans d’autres nouvelles, le Joelinton de Newcastle peut prospérer dans le nouveau système de Bruce