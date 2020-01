Liverpool vs Manchester United en Premier League: un classique anglais lors de la 23e journée | Premier League

Le classique du football anglais entre Liverpool et Manchester United vivra une nouvelle édition ce dimanche, alors qu’ils sont le 23e jour de Premier League. Ceux dirigés par Jürgen Klopp veulent avoir 16 points de retard sur Manchester City, qui a fait match nul ce samedi en condition locale.

Liverpool est à un moment imbattable, après le titre en Coupe du monde des clubs fin 2019 et l’énorme avantage qu’il a sur le persécuteur en tête, qui pourrait être de 16 points si le classique l’emporte. De plus, pour porter un coup très dur au rival d’une vie.

L’équipe de Manchester United arrive dans le match avec une grande pression, après une saison inattendue car elle n’est pas dans la lutte pour le titre. Cependant, les Red Devils sont en cinquième position et une victoire le rapprocherait de Chelsea, qui occupe la quatrième place du classement et jusqu’à présent, il aurait obtenu le quota de Ligue des Champions pour la saison prochaine.

Le match se jouera à 23h30. (Heure colombienne), et ce sera un test difficile pour les deux équipes, qui bien qu’elles aient des objectifs très différents cette saison, la rivalité les oblige à jouer le match comme une véritable finale.

Pourquoi sont-ils rivaux?

– Le jeu a été joué depuis 1894, lorsque Liverpool a battu Newton Heath 2-0, qui en 1902 a changé son nom en Manchester United.

– Il y a une forte rivalité entre les deux villes depuis la révolution industrielle, puisqu’elles se sont toujours disputées pour montrer laquelle est la meilleure sur le plan économique et social. Cette rivalité persiste à ce jour.

– Ce sont les deux équipes avec le plus de titres en Angleterre, puisque Liverpool a remporté la Ligue 18 fois tandis que Manchester United en a 20 fois. De plus, ceux dirigés par Klopp ont déjà cinq Champions League, deux de plus que les Red Devils.

– Liverpool a toujours dominé le football anglais, cependant, depuis 1990, il n’a plus remporté de championnat local et United a remporté un total de 13 titres jusqu’à aujourd’hui, ce qui le place comme le meilleur vainqueur de l’Angleterre en interne.

– Les hooligans ont également été des protagonistes de cette rivalité, car ils sont deux des équipes les plus traditionnelles d’Angleterre, de sorte qu’au cours de l’histoire, il y a eu plusieurs affrontements violents, en particulier dans les années 70 et 80.