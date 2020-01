Liverpool vs Manchester United [Vídeo Resumen Goles] Round 23 Premier League 2019-2020

Nous ouvrons les émotions de ce dimanche 19 janvier avec une vraie grande puissance au pouvoir le 23ème jour de la Premier League 2019-2020, quand il Liverpool Cherchez à profiter de votre statut local pour maintenir votre excellent rythme, mais vous devrez recevoir un Manchester United qui va essayer de surprendre lors de sa visite à Anfield.

Comment les équipes arrivent

L’image de Liverpool Il mène une campagne spectaculaire qui semble les avoir déjà avec le titre de Premier ministre en bourse, étant donné qu’en 21 jours, ils totalisent 20 victoires et ont à peine égalisé une fois, toujours sans connaître la défaite.

Les Rouges ils viennent d’un grand triomphe le dernier jour quand ils Je dois visiter Tottenham dans un affrontement fermé, mais ils ont réussi à définir en leur faveur grâce à la partition solitaire de Roberto Firmino.

De son côté, le Manchester United Il a eu un tournoi irrégulier essayant de se battre pour la Ligue des champions. Le jour dernier, ils ont battu Norwich 4-0 pour rester avec 9 victoires, 7 nuls et 6 matchs perdus.

Les Diables rouges ils avaient une activité à une demi-semaine dans la FA Cup Replay, éliminant la Les loups après les avoir battus 1-0 avec entrée solitaire par Juan Mata.

Les deux Liverpool comme lui Manchester United ils connaissent l’importance de ce parti puisque tous deux veulent donner un coup d’autorité; dans le tableau général, nous trouvons les Reds en tête avec 61 points, tandis que les Red Devils marchent en cinquième place avec 34 unités dans ce Premier League.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 20 octobre lors de la première manche du championnat à Old Trafford. Dans ce choc, il semblait que Diables rouges ils se sont retrouvés avec l’invaincu Rouges grâce à l’annotation de Marcus Rashford, mais à 5 minutes de la fin Adam Lallana Il a mis la cravate.

Time and Channel Liverpool vs Manchester United

Le jeu entre Liverpool vs Manchester United il se tiendra à 16 h 30, 16 h 30, heure locale au Royaume-Uni; aux États-Unis, il commencera à 8 h 30 dans le Pacifique et à 11 h 30 dans l’Est. Les autres horaires sont:

10h30 du Mexique et d’Amérique centrale

11 h 30 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou

12h30 de l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay.

Diffusion de la fête Manchester United vs Liverpool LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale; en Amérique du Sud, ce sera pour ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en Telemundo. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de Premier League qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Liverpool vs Manchester United LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui arrivent déterminées à remporter la victoire qui leur permet de se motiver vers le dernier tiers du rôle régulier. Dans les prévisions, Rouges ce sont des favoris, mais Diables rouges Ils essaieront de sauver au moins le tirage. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Liverpool contre Manchester United.

Résultat: Liverpool vs Manchester United [Vídeo Resumen Goles] Round 23 Premier League 2019-2020

