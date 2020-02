Liverpool vs Shrewsbury Town LIVE Hora, Canal, Où regarder Replay FA Cup 2019-2020

Grand match que nous aurons ce mardi 4 février dans un affrontement auquel personne ne s’attendait, depuis la Replay du quatrième tour de la FA Cup 2019-2020, quand il Liverpool Recherchez maintenant si vous respectez les prévisions et signez votre billet pour le prochain tour, mais vous recevrez un Ville de Shrewsbury qui va essayer de surprendre à nouveau maintenant Anfield.

Heure et canal Liverpool vs Shrewsbury Town

Siège: Anfield, Liverpool, Angleterre

Heure: 19h45 depuis l’Angleterre. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique latine.

Liverpool vs Shrewsbury Town EN DIRECT

L’image de Liverpool réalise une campagne incroyable en Premier League où ils ont pratiquement le titre dans le sac. Samedi dernier, ils ont reçu Southampton remportant une victoire retentissante 4-0 avec un double de Mohamed Salah.

De son côté, le Ville de Shrewsbury milita dans la Football League One où il a un tournoi compliqué qui se bat au bas de la table. Ils ont frappé samedi dernier lors de leur visite à Rochdale dans un duel qui semblait à égalité, jusqu’à 2 minutes de la fin, ils ont été marqués pour être vaincus.

Ces deux équipes se sont vues le visage lors du premier match de ce quatrième tour dimanche 26 janvier dernier au New Meadow. Dans ce choc, il semblait que Rouges ont été profilés pour profiter de 0-2 avec annotation de Curtis Jones et un objectif, cependant Salop a eu une grande réaction et avec le double de Jason Cummings Ils ont signé le tirage au sort 2-2 qui a envoyé la série à Replay.

Les deux Liverpool comme lui Ville de Shrewsbury Ils connaissent l’importance de ce jeu puisque tous deux ont pour mission de remporter la victoire et de se qualifier pour le cinquième tour, mais Rouges ce sont des favoris Salop Il a déjà montré qu’il pouvait rivaliser et rêver du carillon. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Liverpool vs Shrewsbury Town.

Liverpool vs Shrewsbury Town LIVE Hora, Canal, Où regarder Replay FA Cup 2019-2020