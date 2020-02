Liverpool vs West Ham LIVE Time, Channel, Where to watch Round 27 Premier League 2019-2020

Les émotions du 27e jour de la Premier League 2019-2020 ce lundi 24 février, lorsque le Liverpool chercher à franchir une nouvelle étape vers le titre, mais ils recevront un Jambon ouest qui laissera motivé essayer de donner la cloche dans sa visite au Anfield.

Heure et canal Liverpool vs West Ham

Siège: Anfield, Liverpool, Angleterre

Heure: 20h00 du Royaume-Uni. 14 h 00 du Mexique et d’Amérique centrale. 15 h 00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 17 h 00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 12 h 00 PT / 15 h 00 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. Telemundo aux États-Unis.

Liverpool vs West Ham LIVE

L’image de Liverpool C’est une saison spectaculaire qui les a avec le titre pratiquement dans le sac puisqu’en 26 jours ils ajoutent 25 victoires et un nul. Le dernier jour, ils ont visité le Norwich, les pliant avec un score solitaire de Sadio Mané.

Les Rouges ils avaient une activité en milieu de semaine lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions où ils ont visité le L’Atlético de Madrid s’incline 1-0 dans ce qui a été un coup dur.

De son côté, le Jambon ouest Il a un tournoi compliqué et ils doivent réagir s’ils ne veulent pas perdre la catégorie. En 26 jours, ils ont ajouté 6 victoires, 6 nuls et ont été battus en 14 matchs.

Les Marteaux ils avaient également une activité en milieu de semaine, mais ils se sont mesurés à Manchester City dans un duel qu’ils avaient en attente et où ils ont fini par tomber 2-0.

Les deux Liverpool comme lui Jambon ouest Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de porter un coup à leurs buts; dans le tableau général, nous trouvons la Rouges en tant que leaders avec 76 points, tandis que le Marteaux ils sont situés dans une zone de descente avec 24 unités dans ce Premier League. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Liverpool vs West Ham.

