Livourne, Breda: “Test de personnalité contre l’équipe la plus physique du championnat”

Livourne a égalisé à domicile contre Frosinone et aligné le deuxième résultat utile consécutif. Voici l’analyse à la fin du match du technicien amarante, Roberto Breda: “” Je suis satisfait de la performance – rapporte amaranta.it – ​​parce que nous avons joué un match important avec de la personnalité et de la qualité, contre ce qui est peut-être l’équipe la plus physique du championnat. Nous avons fait le meilleur usage des redémarrages contre une équipe de qualité; dans la première moitié des mauvais moments de pressage, mais dans la seconde nous avons récupéré et nous n’avons pas pris beaucoup de risques. Ce déploiement nécessite beaucoup d’énergie, et nous devons applaudir Ferrari et Awua pour nous avoir permis de jouer de cette façon. Ils profitent de cette opportunité. “

Dernier commentaire sur le derby avec Pise, prévu pour le week-end: “Maintenant, il faut récupérer de l’énergie; et ce genre de matches doit être préparé avant tout d’un point de vue tactique. Ce soir nous irons en camp d’entraînement en vue du derby jusqu’à vendredi pour le préparer au mieux”.