Livourne, c’est le jour de l’attente. Au coucher du soleil, l’ère Spinelli: un avenir à écrire

«Nous n’avons plus rien à voir avec Livourne, donc aujourd’hui nous présenterons toutes les démissions. Livourne est offerte, le nouveau propriétaire pourra compter sur un groupe de 30 joueurs qui n’auront plus à payer car le championnat est terminé “: sans mots, Aldo Spinelli, qui, depuis les colonnes du Corriere dello Sport, a confirmé aujourd’hui la volonté de vendre Livourne.

Une volonté qui devait déjà se matérialiser le 10 février, après le match nul 2-2 à Pordenone, mais qui n’a cessé de changer car la diligence raisonnable entre les parties impliquées n’a jamais semblé productive. Maintenant, cela ne semble être qu’une question d’heures, le communiqué de presse est attendu, ce qui marquera certainement le déclin d’une époque: car 21 ans, dont beaucoup sont également parsemés de Serie A et de Coupes d’Europe, ne peuvent pas être annulés avec une éponge.

Pour être exact, deux cent cinquante-trois mois et quinze jours, car l’ère Spinelli avait commencé le 1er mars 1999.

On le répète, avec beaucoup de succès, et avec tellement de mécontentement quand les fans ont dû se contenter de Serie B ou même de C. Puis la rupture, en 2007, avec Cristiano Lucarelli, des années de protestations qui se sont étalées dans le temps, jusqu’à la tragédie de Pescara, lorsque, le 14 avril 2012, Piermario Morosini Il est mort. Mauvaise humeur, mais la pause était inévitable. C’était la saison 2015-2016 et le match Lanciano marque le crash: Livourne, grâce à un oubli arbitral et encore plus Carlo Pinsoglio (maintenant le troisième gardien de la Juventus), relégué en C, et la promotion en B ne suffit pas, la saison dernière a vu un salut miraculeux, désormais même la dernière place du classement. Ce qui, en cas de non annulation de la saison, signifie encore Serie C.

Avec un fardeau encore plus lourd. La défaite dans le derby contre Pise. Oui, pour l’ère Spinelli ça avait commencé avec un 1-1 entre les murs amicaux contre Lumezzane, mais si la démission se concrétisait vraiment, la dernière course de la famille actuellement encore propriétaire serait celle de l ‘”Arena Garibaldi”: le climat surréaliste, course derrière des portes closes et arrêt ultérieur en raison de l’urgence du Coronavirus. Mais le résultat ne change pas, Lisi décide du match en faveur de Pise.

Majd Yousif, PDG de Sharen’go (célèbre multinationale opérant dans la location de voitures électriques), est donc appelé à diriger l’entreprise. Dans un moment absolument anormal qui verra un débouché, mais qui est surtout indéchiffrable. Enregistrez le récupérable, mais ce ne sera pas facile.

Mais généralement, après chaque ascension, il y a une descente …