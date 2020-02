Livourne: de longs délais pour le passage de Spinelli à Yousif | marché

Le passage des quotas de Livourne devait être rapide, au lieu de cela la patience est nécessaire selon la Gazzetta dello Sport. Le groupe CS de Majd Yousif, qui avait rencontré Spinelli, a confirmé sa volonté d’acheter l’entreprise. “La diligence raisonnable a commencé – explique le Groupe CS – et cette étude demande du travail et du temps et ne peut être résolue en quelques jours. Nous ne sommes qu’au début d’un voyage. Nous confirmons notre engagement et notre collaboration avec Spinelli pour parvenir à un accord qui, nous l’espérons, sera résolu en peu de temps “.

À partir de Aldo Spinelli confirmation de la volonté de céder “à un groupe de personnes sérieuses qui ont le droit d’analyser les états financiers. Il y a une disponibilité maximale de notre part”, a indiqué le président.