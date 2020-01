Livourne, le milieu de terrain Crnigoj de Lugano arrive

SONDAGE

Selon les rapports de Sky Sport Livorno, ils auraient mis la main sur le milieu de terrain Domen Crnigoj de Lugano. Le Slovène né en 1995, qui aimait aussi ChievoVerona, arrivera tout de suite en Toscane pour cent mille euros.

