Livourne, maintenant le derby contre Pise devient un test de maturité

Un but dans ce but qui avait coûté un derby à Pise, celui contre Livourne, qui pour la première fois de l’histoire a pris les trois points contre le rival amer grâce à un but propre, puis une parabole décroissante, car à celui qui pouvait le tournant – le plus sincère de l’année – n’avait pas été suivi. Avec l’eau coulant sous les ponts, les brisant.

Depuis ce 26 octobre à Livourne, beaucoup de choses ont changé, y compris l’entraîneur. Parce qu’une secousse était nécessaire, mais si vous excluez une victoire et quatre nuls, la tendance n’a jamais changé, après le derby il y a eu 10 défaites, net de qui a dirigé l’équipe. Rien n’a été exempté de Roberto Breda, Paolo Tramezzani il n’a pas pu affecter une équipe non chargée, pourtant dynamisée par le marché, qui a repris Breda à sa tête le 3 février. Et de petits pas ont été vus: le match nul à Udine contre Pordenone, la victoire sur Chievo Verona et le blocus du deuxième au classement hier en milieu de semaine, 2-2 à l’intérieur contre Frosinone.

Cette fois, les deux défaites après le match nul contre le Frioul (mauvais KO lors de l’affrontement direct avec Cosenza et défaite par mesure contre Salernitana), n’ont pas modifié l’équilibre qui a peut-être été trouvé. Bien sûr, le classement pleure, toujours à la dernière place avec la possibilité de disputer les playouts qui est à neuf points de là, mais pour l’instant le calcul ne condamne personne.

Et l’écart accumulé au cours de l’année n’a pas d’importance. “Maintenant, nous devons récupérer de l’énergie; et ce genre de matches doit être préparé avant tout d’un point de vue tactique. Ce soir, nous allons nous retirer en vue du derby jusqu’à vendredi pour le préparer au mieux”, selon l’entraîneur.

Ce qui sera alors vu.