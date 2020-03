Livourne, Marras: “Recommencer? Nous attendons, mais une décision doit être prise bientôt”

Attaquant de Livourne Manuel Marras interrogé par DAZN, il a parlé de la saison jouée jusqu’à présent, de l’arrêt forcé dû à l’urgence du coronavirus et de son propre avenir: «La santé doit être préservée, mais je manque le terrain comme tous mes compagnons me manquent. Nous attendons de comprendre ce qui va se passer, mais pour l’instant je vis la journée comme tout le monde m’informe à la télé. J’entends mille hypothèses, du gel du championnat à l’annulation, mais une décision doit être prise rapidement. – continue Marras – J’arrive à expiration et cette situation peut être plus compliquée, peut-être que quelqu’un a déjà trouvé un accord avec un autre club en juillet, mais j’ai signé un renouvellement automatique avec Livourne en cas de sécurité et j’attends. Nous espérons tous redémarrer et jouer la dernière chance de salut car Livourne ne vaut pas la dernière place “.