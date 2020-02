Livourne, Spinelli: «Dix jours pour la vente. Mais l’année prochaine je serai sponsor “

Hier soir, le président de Livourne s’est exprimé au Telecentro Aldo Spinelli il s’excuse encore pour la mauvaise défaite en championnat (0-3 contre Cosenza) puis revient à la vente du club: “Hier c’était mon dernier match à domicile en tant que président, je suis venu au stade convaincu d’être témoin d’une victoire contre Cosenza. J’aurais aimé dire au revoir aux fans avec succès et à la place une mauvaise défaite est venue qui m’a profondément déçu. – continue Spinelli tel que rapporté par Livorno24.com – Aux fans, je m’excuse du club, des joueurs et de mes amis parce que je suis responsable de cette situation. Après 21 ans de présidence, le moment est venu de passer la main, la négociation de la vente se déroule bien et le transfert des quotas devrait être officialisé dans un délai de dix jours. Je serai toujours fan de Livourne et l’année prochaine avec une de mes entreprises je parrainerai le club “.