Livourne, voici Silvestre: contrat jusqu’en juin

Le marché des transferts ne dort jamais. Fermé les portes de la session d’hiver, il y a ceux qui, entre Serie A et Serie B, sont au travail pour consolider l’équipe à la recherche de renfort parmi les joueurs libérés. À cet égard, Matias Silvestre a signé un contrat qui le liera à Livourne jusqu’en juin.

Silvestre à Livourne après 318 apparitions en Serie A

Le défenseur central, né en 1984, compte plus de 300 matchs dans l’élite et a également porté les équipes de l’Inter Milan et de Milan au cours de sa carrière. Après avoir été libéré après l’expérience d’Empoli, qui a abouti à sa relégation en Serie B, Silvestre reviendra jouer un match officiel huit mois après la dernière fois (juste à San Siro, contre l’Inter, le 18 mai 2019) .

Un achat d’expérience pour croire au salut

L’expérience de l’Argentin, qui a fait les gros titres après les saisons jouées avec le maillot de Catane, donnera certainement un coup de main à Livourne. Les amarantes, cependant, sont actuellement les dernières du classement avec 13 points gagnés en 22 matchs: un maigre butin à six points des éliminatoires et dix du salut direct. Bref, pour les bookmakers que l’on retrouve sur bigbonus.it, la sécurité de Livourne prend les caractéristiques du miracle sportif. Un miracle que Silvestre tentera déjà de faire dès le voyage à Pordenone.