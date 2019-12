Ljungberg insiste sur le fait qu'Arsenal «ne peut pas compter sur son nom» après le tirage au sort contre Everton

Date de publication: samedi 21 décembre 2019 15h03

Patron intérimaire d'Arsenal Freddie Ljungberg insiste sur le fait qu'il était "très heureux" de l'énergie manifestée par son jeune Gunners côté car ils ont gardé une feuille propre dans leur alésage 0-0 avec Everton.

Ljungberg a fait cinq changements d'Arsenal à ses côtés, affirmant qu'il voulait «se battre» de son équipe dans un message pointu aux étoiles qu'il a laissées sur le banc.

Arsenal a produit un bon affichage défensif car Everton n'a pas réussi à enregistrer un tir sur la cible, mais a très peu offert lui-même dans un sens offensif.

Ljungberg a déclaré à BT Sport: «J'étais très heureux. Nous avions un côté très jeune parce que je voulais de l'énergie et je voulais leur donner des chances. Nous avons dominé la possession et les chances, et vous pouvez voir Everton fatigué et frustré.

«Je pensais que nous aurions pu gagner le match avec les chances que nous avions. Mais j'ai adoré l'esprit que nous avons vu et c'est ce dont vous avez besoin en Premier League.

«Je voulais voir des gens qui courraient et se battraient pour l'équipe. Nous ne pouvons pas compter sur notre nom – nous devons nous battre et faire les choses sales. "

À propos de Mikel Arteta Ljunberg a déclaré: "Le club m'a dit qu'il voulait que je reste, mais j'aurai une réunion avec Mikel demain et j'espère que c'est une bonne rencontre."