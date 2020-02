Lloris rejette les suggestions La forme récente de Tottenham est un coup de chance

Date de publication: Lundi 17 février 2020 3:34

Hugo Lloris a rejeté les suggestions La forme récente de Tottenham est un coup de chance après avoir remporté trois matchs de suite.

Le but de dernière minute de Son Heung-min a palpitante victoire 3-2 à Aston Villa en Premier League dimanche.

Une troisième victoire consécutive a permis à Jose Mourinho de grimper au cinquième rang – une position qui pourrait lui valoir une place en Ligue des champions après l’interdiction européenne de Manchester City pour avoir enfreint les règles du fair-play financier.

Les Spurs ont battu City 2-0 plus tôt ce mois-ci, Lloris sauvant le penalty d’Ilkay Gundogan et les visiteurs manquant une série d’occasions, tandis que le 50e but de Son en Premier League qui a vu Villa est survenu après une erreur défensive.

“Je ne pense pas que ce soit une question de chance”, gardien de but Lloris a dit l’Evening Standard. «Si vous regardez certains matchs plus tôt dans la saison, nous n’avons pas eu de chance. Nous savons que nous pouvons faire beaucoup mieux.

«Surtout à cette période de la saison, seuls les points comptent. Nous avons eu un match difficile. Nous devons donner beaucoup de crédit à Villa mais nous n’avons jamais abandonné. Nous nous attendions à un match difficile, c’était une grosse bataille jouée dans des conditions difficiles avec beaucoup de vent.

«Il y a beaucoup de choses positives, nous devons encore corriger les négatives mais nous devons être satisfaits du résultat.

«Nous aurions pu mieux gérer le ballon, surtout en première mi-temps. Nous avons donné trop de possession, mais loin de chez nous, ce n’est jamais facile.

«Ils jouent pour leur sécurité, nous savions donc qu’ils commenceraient avec beaucoup d’énergie. Nous n’avons pas concédé de but dans le meilleur moment mais nous sommes ensuite restés forts. »

Le propre but de Toby Alderweireld a donné l’avantage à Villa, mais le défenseur – dont le partenaire avait un fils samedi – a égalisé en première période.

La première frappe de Son, quand il a suivi après que Pepe Reina ait sauvé son penalty, a placé les Spurs 2-1 à la pause mais la tête de Bjorn Engels a porté le score à 2-2.

Reina frustrée Tottenham avec une série de arrêts de deuxième mi-temps avant qu’il ne soit battu par Son après qu’Engels ait raté une autorisation de routine.

“Prenons le cœur de la performance que nous avons mise sur le terrain”, a déclaré Reina sur le site officiel du club, avec Villa un point au-dessus de la zone de largage.

«Cela arrive, nous faisons tous des erreurs. Engs a eu un jeu brillant mais, malheureusement, cela arrive.

«Nous devons lui remonter le moral car il a été fantastique.

«Pendant l’entraînement au cours de la dernière semaine ou 10 jours après les vacances d’hiver, l’équipe a très bien réussi.

«Je pense que l’équipe a montré une excellente performance. Nous croyons aux trois points tout le temps et c’est la seule façon de maintenir Villa en place. Nous y croyons. »