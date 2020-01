LMM Montemiletto corsaro à Gesualdo, décide Castiello et Carpenito. Grenade en dix à partir de 30 ‘

GESUALDO (AV). Blitz du Lions Mons Militum sur le terrain difficile de Gesualdo le dernier week-end du championnat de Promotion Campanie groupe C. L’équipe jaune-verte de monsieur Alfonso Contaldo avec un but dans le temps liquide la grenade d’Alfredo Arnone. Mille bancs pour le technicien irpinien en amateurs.

ALORS OBJECTIF ET ÉQUILIBRE DÉCISIF ROUGE

Course dynamique entre deux équipes qui ne s’épargnent pas. Il y a Petito du premier pour les Lions aux côtés de Capossela, au final il sera parmi les meilleurs du concours. Les Lions qui touchent l’avantage avec Zerillo à 12 ‘, bon Gubitoso. Starita répond pour Gesualdo, balle sur quelques centimètres. A 24 ‘, les garçons de Contaldo prennent les devants. Verticalisation Palumbo-Del Sorbo, l’ancien Avellino passe Fulchino et met le ballon à l’intérieur de la zone où Castiello a battu Gubitoso pour la première fois. L’ancien Forza e Coraggio revient au but après plus d’un mois. Gesualdo s’emporte. D’Adamo est expulsé pour protestation et après avoir lancé le ballon sur Zerillo au sol. Rien ne se passe dans la première fraction.

GESUALDO INDOMITO, MAIS PAS ASSEZ

Dans la seconde moitié, les Lions, malgré l’homme supplémentaire, souffrent de l’agonie des hôtes qui, au milieu de terrain avec Olando et l’habituelle Starita, mettent la défense jaune-vert en constante appréhension, qui parvient toujours à endiguer les rafales de grenade. Petito domine, puis Ndao entre pour Zerillo. Jeté par Cestaro le Sénégalais retrouve un grand Gubitoso qui lui refuse le troisième but en trois matchs. Encore des Lions proches du rappel avec Castiello. D’Alelio met le ballon dans la zone où le bélier de Bénévent frappe bien mais trouve toujours un excellent Gubitoso sur son chemin. L’ancien défenseur des Eclanais sauve toujours Ndao servi par Castiello. A 95 ‘avec le Gesualdo déséquilibré, Arnone essaie de faire avancer le Guardabascio, les deux atteignent zéro des invités. Ndao hors-jeu est Simone Carpenito qui dépose le ballon dans le but avec un filet vide. Troisième but en championnat et tous à l’extérieur pour l’attaquant des Lions 2002. Troisième victoire consécutive pour les lions qui poursuivent désormais le Saviano et reprennent le Solofra.