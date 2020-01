LMM Montemiletto redémarre avec une victoire extérieure, Vigorito et Ndao écartent San Vitaliano

SAN VITALIANO (NA). À la Comunale di San Vitaliano au premier tour de 2020, ils se sont affrontés San Vitaliano et LMM Montemiletto, course valable pour la seizième manche du championnat de Promotion Campanie groupe C.

PEU D’ÉMOTIONS, PROTAGONISTE DU VENT

Les Lions de monsieur Contaldo reviennent à la victoire, un deux contre zéro qui permet à l’Irpinia de confirmer sa deuxième force dans le groupe à six longueurs du leader Saviano. Après un décembre noir, Zerillo & co revient pour voir la lumière et conquérir trois points lourds dans une perspective de séries éliminatoires. Le vent fort a pénalisé le match sur le terrain, trois des occasions les plus claires des 45 premières minutes de course. A 5 ′ Pastore pour les hôtes puis la réplique de l’Irpinia à 15 ′ avec Zerillo et à 40 ′ avec Capossella qui d’une bonne position manque le rendez-vous avec le but.

UN-DEUX LIONS

En seconde période, après seulement 5 ‘, les invités prennent les devants: il s’enfuit sur la ceinture napolitaine et est tendu par Barra, Capossela passe le ballon en tirant une passe parfaite que Vigorito transforme en but avec une volée. Deuxième centre saisonnier pour l’ancienne usine de la côte amalfitaine. Ayant acquis l’avantage, les Irpinians le contrôlent facilement, risquant très peu, de son côté, le San Vitaliano avec un test ordonné et solide parvient à rester dans le jeu jusqu’à la fin. Pasteur toujours dangereux en seconde mi-temps, parmi les rangs jaune et bleu, mais la défense de l’hôte dénoue toute situation dangereuse. Ndao pour Castiello entre en finale, et l’ex Rocchese à trois minutes des 90 ‘de la division surmonte Paolella pour la deuxième fois et met fin au match. La dernière émotion est donnée par Pastore, la meilleure des siennes, avec un tir arrêté par la barre transversale. Par conséquent, le différend se termine à zéro, le 2020 s’ouvre pour les Lions de la meilleure façon, mais aussi à San Vitaliano, les signaux positifs ne manquent pas malgré le KO.