Loan Tracker: Janvier – Gérer Madrid

Le début de cette décennie offre de véritables pistes de réflexion. À la fin, tous les joueurs de cette liste auront vécu les meilleures années de leur carrière. Certains d’entre eux ont peut-être créé l’histoire au Real Madrid, d’autres peuvent chercher ailleurs le succès. Certains peuvent même disparaître dans les profondeurs du jeu professionnel, rarement à repenser. Tout cela commence maintenant. Sans jouer à aucun jeu, quelques joueurs de cette liste ont bien commencé la décennie. Récupérations, objectifs, promesses et transferts attendent …

La catégorie Or

Martin Ødegaard – (Real Sociedad, La Ligue)

Apparitions: 5

Buts: 1

Aides: 3

En Liga, Martin a connu le pire mois de sa saison. Deux performances diluées, contre de bonnes équipes à Villarreal et Betis – et une participation frustrante contre Majorque en difficulté ont suggéré que son implication et son influence importantes au début étaient sur le déclin. Son introduction à la Copa del Rey pour la Sociedad contredit cependant cette notion. Un but, trois passes décisives et un homme du match en deux matchs contre deux équipes de Liga ont été un effort phénoménal. Contre l’Espanyol, son influence était claire et son jeu de liaison avec Alex Isak a commencé à se renforcer. Contre Osasuna qui a été porté à un autre niveau. Il a aidé Isak à deux reprises et a marqué un coup franc qui a crié à l’intelligence. Ce mois-ci m’a mis dans deux pensées sur Ødegaard et son avenir. Si la Sociedad ou ses coéquipiers essaient activement d’éviter de faire de lui le centre de l’équipe pour une raison quelconque (une idée stupide), je préférerais qu’il revienne dans l’équipe du Real Madrid dès cet été. Cependant, il a en outre affirmé son aspiration à rester une autre saison. Au niveau que nous avons vu cette saison ou mieux, ce serait bien – mais la valeur d’une saison de ses performances de janvier en Liga poserait un problème pour ses espoirs au Real Madrid. Que voulez-vous voir arriver avec Martin cet été?

Sergio Reguilón – (Sevilla, La Ligue)

Apparitions: 4

Buts: 0

Aides: 1

Après avoir raté le premier match de championnat du mois contre Bilbao par suspension, Reguilón est retourné au Bernabéu pour jouer avec son club parent. Séville a perdu 2-1 dans un match qui vise à définir la saison du Real Madrid jusqu’à présent – et Sergio avait l’air plus que confortable dans son environnement. Il était de retour sur le tableau des assistances à nouveau le match suivant, glissant à Nolito après une course offensive labyrinthe lors d’une victoire 2-0. Ses contributions à la coupe étaient plus banales, venant du banc tardivement contre Levante – après avoir joué le match complet contre Escobedo en quatrième division. Ce n’est pas un début stupéfiant pour la décennie de Sergio, mais il garde certainement sa forme cohérente.

Takefusa Kubo – (Majorque, La Ligue)

Apparitions: 4

Buts: 0

Aides: 0

Tout comme sa saison, le début d’année de Kubo a été très mitigé. Il a entamé la moitié des quatre matches qu’il a disputés, dont l’un lors de la surprenante sortie 3-1 en coupe de Saragosse. L’autre était lors de la défaite 1-0 en championnat contre Grenade. Il avait l’air brillant après être sorti du banc lors de la défaite 3-1 contre la Real Sociedad de Martin Ødegaard – et une autre apparition positive lors d’une apparition de dix minutes contre Valence dans une victoire 4-1 contre Valence pourrait lui fournir de nouvelles opportunités de départ. Février. Nous sommes à plus de la moitié de la saison maintenant, et je ne pense toujours pas que cette saison ait été particulièrement satisfaisante pour Kubo jusqu’à présent. Il reste cependant assez de temps pour changer cela.

Achraf Hakimi – (Borussia Dortmund, Bundesliga)

Apparitions: 2

Buts: 0

Aides: 0

Après avoir connu la fin la plus occupée de la décennie de l’un de ces joueurs, l’actuel détenteur du titre de joueur vedette n’avait que deux matches à disputer avec Dortmund en janvier. Il a joué chaque minute des deux, opérant du côté droit du milieu de terrain les deux fois sans fournir de statistiques de score direct. En janvier, il a été question de l’avenir d’Achraf, et certains chuchotements ont laissé entendre qu’il ne serait peut-être pas destiné à une célèbre chemise blanche …

La catégorie Argent

Óscar Rodríguez – (Leganés, La Liga)

Apparitions: 5

Buts: 0

Aides: 0

C’est presque surprenant quand Óscar n’arrive pas à ajouter à son objectif ou à aider au décompte dans un mois, mais nous y voilà. Leganés n’a pas pu se retirer de la zone de relégation, mais a réussi à maintenir l’Atlético Madrid à un match nul – un match auquel Óscar a à peine joué. L’Espagnol a commencé le match nul 2-2 avec Valladolid et la défaite 3-0. à Getafe. Il était également présent lorsque son équipe a quitté la coupe après un raclage 5-0 de Barcelone. Pas un mois pour se souvenir de Rodríguez, mais il a peut-être bien une décennie pour s’en souvenir.

Andriy Lunin – (Réel Valladolid, La Ligue)

Apparitions: 4

Draps propres: 0

Lunin a joué un dernier match pour Valladolid dans la coupe, sauvant deux pénalités dans une fusillade pour envoyer Valladolid à travers contre la tenue de troisième division Marbella. Ensuite, quelque chose que nous souhaitions tous s’est produit. Le prêt de Lunin à Valladolid a été annulé et il a été relogé au Real Oviedo en deuxième division. Depuis le déménagement, il a presque égalé son nombre de matchs joués au cours des deux dernières années en moins d’un mois. Il n’a pas été en mesure de garder sa cage inviolée pour le moment après avoir succombé à une défaite 2-0 face à la puissante Almería de Guti. Les matchs nuls consécutifs de 1-1 contre Huesca et Gérone se sont avérés à peu près suffisants pour Oviedo, qui a en fait beaucoup de mal au classement, assis juste au-dessus de la zone de relégation. Indépendamment de ce fait, Lunin va enfin voir beaucoup de temps de jeu – et ce n’était que deux ans de retard.

Javier Sánchez – (Real Valladolid, La Liga)

Apparitions: 1

Buts: 0

Aides: 0

Javier était malheureusement le seul joueur incapable de sauter le navire naufragé de Valladolid en janvier. Il a cependant réussi à faire ses débuts, ce qui est bien sûr venu dans la coupe contre une équipe de Tenerife avec Dani Gómez. L’ancien coéquipier de Javier a fini par marquer le vainqueur pour envoyer Valladolid hors de la coupe. Où vont les chances des défenseurs maintenant?

Jorge De Frutos – (Real Valladolid, La Liga)

Apparitions: 5

Buts: 0

Aides: 0

J’ai essayé très fort, mais je me souviens à peine d’un seul prêt qui a été annulé dans le passé, sans parler de deux d’un même club. Jorge De Frutos, le joueur avec le plus de minutes de l’équipe de prêt de Valladolid a également été retiré du projet échoué. Il a rejoint Lunin pour jouer un dernier match lors de la victoire de Marbella, sortant du banc – avant de quitter définitivement le club et de signer avec le club de deuxième niveau Rayo Vallecano. Il lui a fallu moins d’un mois pour égaler presque ses apparitions de saison pour Valladolid pour sa nouvelle équipe. Vallecano est bloqué en milieu de tableau et ne cherche pas grand-chose en termes de promotion, mais cela devrait fournir une bonne occasion pour De Frutos de prouver sa valeur dans un bon club.

La catégorie Bronze

Borja Mayoral – (Levante, La Ligue)

Apparitions: 4

Buts: 0

Aides: 0

J’ai hâte de connaître le destin de quelques joueurs plus que Borja Mayoral pour cette décennie. Le prodige de l’académie du Real Madrid a tout de même réussi à se démarquer malgré son chemin vers le plus haut niveau. Aucun objectif de commencer la décennie en beauté ne sera pas ce qu’il espérait. Ce qui est pire, c’est que Levante a perdu ces quatre matchs, volant hors de la coupe – et ravivant quelques soucis de relégation. À part cela, il n’y avait rien de vraiment intéressant à noter de la part de l’homme lui-même. Il a incontestablement la capacité de devenir un joueur très utile au sommet, mais utilisera-t-il réellement ses compétences pour atteindre ces niveaux?

Alberto Soro – (Réel Saragosse, La Liga123)

Apparitions: 5

Buts: 0

Aides: 3

Soro avait l’air décent ce mois-ci, y compris un camée contre le club pour lequel il pourrait ne jamais jouer – le Real Madrid. Aide à des victoires confortables 3-1 sur Gimnàstic de Tarragona et Majorque dans la coupe a mis en place le dispositif de rêve contre Madrid – qui a fini par être un collage 4-0. Soro a bien résisté, mais il m’a confirmé ce qui avait déjà été confirmé trois fois: que son «transfert» à Madrid n’a aucun sens logique. Une nouvelle assistance dans la ligue contre Gijón n’a rien changé à mes pensées à ce sujet. Pourtant, il a l’air d’un vrai talent de cette étude de cas.

Dani Gómez – (Tenerife, La Liga123)

Apparitions: 8

Buts: 3

Aides: 1

Comme beaucoup, Dani Gómez a connu un début de saison varié dans son club de prêt, mais ce mois-ci, il a vraiment poussé le bateau. Tout a commencé contre l’Albacete de Luis Miguel Ramis en championnat; un match qui l’a vu revendiquer à la fois un but et une passe décisive dans une performance fantastique. Il aurait ensuite marqué un penalty dans une fusillade pour éliminer Rayo Majadahonda de la coupe. Bien qu’il ait joué chaque minute possible, il n’ajoutait pas à son décompte de buts en championnat contre Huesca (défaite 2-1), Gérone (victoire 1-0), Las Palmas (match nul 0-0) ou Gijón (victoire 2-1) . Ses ébats de coupe ont cependant créé une histoire très différente. Il a marqué le but gagnant contre Valladolid, la Liga, dans la coupe de la place, et a de nouveau été sur la cible contre l’Athletic Bilbao au tour suivant. Ce but semblait être le vainqueur en prolongation, mais Bilbao a riposté et a fini par remporter la manche aux tirs au but. Dani reçoit maintenant beaucoup de minutes et commence à ressembler à un bon démarreur. Je suis plus que ravi de pouvoir lui décerner le titre de joueur vedette du mois de janvier.

Photo de Quality Sport Images / .

La catégorie blanche

Sergio Díaz – (Cerro Porteño, Paraguayan Primera División)

Apparitions: 0

Buts: 0

Aides: 0

Cela semble être un mois calme pour Sergio, mais en réalité, la saison de Cerro a à peine commencé – et le talent qui réapparaît lentement a passé la majorité du mois avec l’équipe des moins de 23 ans du Paraguay. Il a presque verrouillé les cornes avec Reinier Jesus alors que le Paraguay affrontait le Brésil, mais les deux ont commencé sur le banc et seul Díaz est entré. Il a également marqué pour son pays, mais via une déviation contre Pero. À ce rythme, à la fin de la saison européenne, Sergio devrait miraculeusement être en forme une fois de plus et chercher à rentrer chez lui à plein temps ou à se remettre en question à un niveau supérieur. Quoi qu’il en soit, cela pose une situation gagnant-gagnant pour le Real Madrid, qui pourrait enfin récupérer l’argent payé pour lui il y a toutes ces années.

Augusto Galván – (CyD Leonesa, Segunda División B)

Apparitions: 4

Buts: 0

Aides: 0

Un autre candidat surprise pour le prix du joueur vedette du mois. Le Brésilien Augusto a de nouveau joué en championnat contre le Real Unión, mais en suivant la tendance, il a vraiment fait irruption dans la coupe. Il a commencé dans la victoire 2-1 contre Huesca de la ligue ci-dessus, ce qui était assez un choc en soi. Mais cela s’est avéré être rien par rapport à ce qui allait suivre. Leonesa a choisi l’Atlético Madrid dans le chapeau et a produit le plus gros bouleversement de la saison à ce jour, éliminant les anciens champions en prolongation à 2-1. Augusto a commencé ce jeu et avait l’air brillant. Il a finalement joué contre Valence lorsque le rêve a pris fin aux tirs au but après 120 minutes exténuantes. Cela devrait sûrement être un catalyseur de changement dans la saison de la ligue d’Augusto, et il ouvrira, espérons-le, la porte à la composition régulière …

Alberto – (Fuenlabrada, La Liga123)

Apparitions: 1

Buts: 0

Aides: 0

C’est arrivé. Après un processus de récupération brutal, Alberto a fait ses débuts à Fuenlabrada en coupe, commençant et jouant près d’une heure contre Recreativo de Huelva. Fuenlabrada a perdu aux tirs au but, mais Alberto est revenu sur le banc contre Albacete et Málaga en championnat. Pour Alberto maintenant, il s’agit de gagner autant de minutes et de revenir à son meilleur niveau le plus rapidement possible pour le reste de la saison. C’est génial de le retrouver …

Moha Ramos – (Birmingham City, The Championship)

Apparitions: 0

Draps propres: 0

Même Moha a failli passer à l’action en janvier. Il était sur le premier banc d’équipe de la FA Cup contre Coventry – mais il reste à avoir toute autre implication dans la première équipe. J’envisage toujours sérieusement de le retirer de cette liste, surtout maintenant que Jesús Vallejo a emménagé à Grenade et pourrait facilement avoir une place sur cette liste. Si février ne peut rien rassembler pour Moha, alors c’est peut-être ça …

Luca Zidane – (Racing Santander, La Liga123)

Apparitions: 5

Draps propres: 1

Cela m’a surpris de voir combien de ces joueurs ont prospéré sous le nouveau système de coupes de cette liste et l’ont utilisé à leur avantage. Alors que les joueurs de Castilla et les jeunes perdent en général, ces joueurs marginaux ont une réelle chance de faire une différence pour le club et pour leur propre situation. C’était également fantastique de voir deux prêts désastreux annulés avant le gaspillage de toute la saison. Lunin et De Frutos joueront maintenant beaucoup de minutes pour le reste de la saison, mais ménagent une minute pour Javier Sánchez qui reste coincé dans l’abîme. Alberto a joué ses premières minutes depuis qu’il s’est blessé pour la Castilla, et Sergio Díaz continue de s’améliorer de jour en jour. Pour d’autres comme Moha, cela pourrait être la fin de la ligne du Real Madrid. Cette décennie apportera un énorme succès à bon nombre de ces joueurs, et moi, je suis impatient de voir comment ça se passe. C’était vraiment rafraîchissant de voir les deux meilleurs joueurs du mois venir des catégories inférieures, avec Augusto Galván volant dans la coupe, aidant le Real Madrid dans le processus – et Dani Gómez semblant qu’il allait éclater dans les prochains mois . Janvier a certainement été mouvementé … Et ce n’était que le premier mois. Que pourrait apporter février?

Joueur vedette de janvier: Dani Gómez!