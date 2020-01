L’objectif de Chelsea décrit son plan futur, alors que Man Utd prépare une offre de 42,5 millions de livres sterling

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 10h54

Moussa Dembele insiste sur le fait qu’il ne prévoit pas de quitter Lyon dans la fenêtre de transfert de janvier, au milieu des intérêts de Manchester United, Tottenham Hotspur et Chelsea.

Dembele a été lié à des déménagements loin de Lyon ce mois-ci, le trio de Premier League United, Spurs et Chelsea ayant manifesté leur intérêt à obtenir ses services.

FootMercato a rapporté que Chelsea avait eu une offre de 40 millions d’euros (33,97 millions de livres sterling) rejetée par Lyon, et Tottenham Hotspur a également échoué dans sa tentative pour le joueur de 23 ans.

La publication française a en outre affirmé que United prévoyait de faire une offre de 50 millions d’euros (42,46 millions de livres sterling) pour le Français.

Marcus Rashford étant blessé en ce moment et susceptible d’être en marge pendant trois mois, Le manager de United Ole Gunnar Solskjaer doit faire venir un nouvel attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier.

Unis sont également incapable de rappeler Alexis Sanchez de son prêt à l’Inter Milan.

Cependant, les Red Devils pourraient être déçus dans leur tentative d’attirer Dembele à Old Trafford, l’ancien attaquant de Fulham se disant heureux à Lyon et ne souhaitant pas quitter la Ligue 1 au milieu de la saison.

“Je suis un joueur lyonnais et je le resterai jusqu’à la fin de la saison”, a déclaré Dembele à Goal. «Je ne pense pas qu’il y aura un départ cet hiver.

“Beaucoup de choses se disent mais c’est à moi de l’ignorer et de rester concentré sur le terrain.”

Dembele a rejoint Lyon du Celtic en été 2018 pour 19,7 millions de livres sterling et a été un succès pour le club français.

L’athlète de 23 ans a marqué 11 buts et fourni une aide lors de 19 matches de Ligue 1 jusqu’à présent cette saison, tandis que pendant la campagne 2018-19, l’attaquant a marqué 15 buts et fourni quatre passes décisives en championnat et a également trouvé le filet une fois. en Ligue des champions.

