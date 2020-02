L’objectif de Manchester United pour l’été est proche d’un nouvel accord avec Leicester City

Les chances de Manchester United de signer James Maddison de Leicester City en été ont subi un gros revers, le joueur devant signer un nouveau contrat avec son club actuel.

Cela fait un certain temps que Maddison est au sommet de la liste de souhaits de transfert d’Ole Gunnar Solskjaer, et bien que les Renards aient refusé de le vendre dans la fenêtre de janvier, United devait conclure un accord cet été.

Le joueur de 23 ans correspond au profil exact d’un joueur de Solskjaer: jeune, travailleur, agressif, créatif, loyal et fan de Manchester United d’enfance.

United avait cru qu’ils pourraient débarquer Maddison pour environ 80 millions de livres sterling cet été, mais la nouvelle offre de contrat des Foxes indique leur intention de garder leur homme.

Le Telegraph a révélé que “les représentants de Maddison sont en négociations avancées sur un accord lucratif à long terme pour l’international anglais, avec le club désireux de conclure les pourparlers pendant la pause de mi-hiver.”

L’international anglais est actuellement sous contrat de 55 000 £ par semaine. La valeur de la nouvelle offre de Leicester est inconnue à ce stade, mais peut être similaire à celle du meilleur salarié Jamie Vardy, qui touche 140 000 £ par semaine.

Il n’y aura pas non plus de clause de décharge dans le contrat, selon The Telegraph.

Alors que Leicester semble prêt à offrir le football de la Ligue des champions la saison prochaine et United a du mal à le faire, même si les Red Devils étaient en mesure d’améliorer un tel package et de convenir d’une redevance avec le club des Midlands, Maddison ne serait guère incité à quitter le stade King Power à ce stade.

La qualification de la Ligue des champions gonflerait également les coffres de Leicester et rendrait moins nécessaire pour eux de faire des affaires. Leicester a fait une bonne affaire avec les Reds pour le transfert de 80 millions de livres sterling, Harry Maguire, alors avec Maddison qui devrait jouer pour l’Angleterre en Euro 2020, le prix pourrait monter, voire dépasser, la barre des 100 millions de livres sterling.

L’arrivée de Bruno Fernandes pourrait adoucir le coup pour United si Maddison est en effet sur le point d’être retiré de la table, mais la sortie probable de Paul Pogba laisserait encore les Reds à court d’options au milieu de terrain.

Solskjaer devra peut-être maintenant porter toute son attention sur d’autres options telles que Jack Grealish d’Aston Villa ou Donny van de Beek d’Ajax.