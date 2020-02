L’objectif de West Ham pour le milieu de terrain de 15 M £ en janvier par rapport à l’ancien favori de Pellegrini, vainqueur du titre – HITC

West Ham United aurait recherché Seko Fofana de l’Udinese en janvier.

West Ham United a fait venir un milieu de terrain dans la fenêtre de transfert de janvier alors que Tomas Soucek est arrivé de Slavia Prague, mais une autre option pourrait encore être envisagée cet été.

Soucek aidera Mark Noble et Declan Rice au milieu de terrain, et l’ajout de l’as tchèque géant montrera comment David Moyes veut plus d’athlétisme dans sa salle des machines.

Un autre objectif était l’as Udinese Seko Fofana, Tuttomercatoweb signalant que West Ham était désireux de signer la fenêtre ivoirienne de janvier.

Des frais d’environ 18 millions d’euros (15 millions de livres sterling) ont été mentionnés, mais aucun accord n’a été conclu – et Fofana est maintenant très apprécié en Italie.

Le joueur de 24 ans a subi une campagne difficile sous Igor Tudor, mais a prospéré depuis l’arrivée de Luca Gotti, marquant un but et trois passes décisives lors de ses neuf dernières sorties.

Mondo Udinese porte les pages de Gazzetta Dello Sport, comparant Fofana à son compatriote et ancien coéquipier de Manchester City Yaya Touré, croyant que sa forme renouvelée l’a rapproché du niveau de son idole.

Le rapport note que le nombre de dribbles de Fofana – 2,4 par match – est parmi les meilleurs du football italien, et c’est pourquoi il est considéré comme similaire à Touré car il peut glisser à travers le milieu de terrain.

Fofana n’a pas été en mesure de passer le grade à City avant son déménagement en 2016 dans l’Udinese, et si nous sommes réalistes, il est peu probable qu’il atteigne vraiment le niveau de Touré.

Touré – un vainqueur du titre et ancien favori de l’ancien patron des Hammers, Manuel Pellegrini à City – était une star mondiale, et Fofana n’atteindra peut-être pas ces niveaux, mais il pourrait fournir une autre option de box-to-box pour West Ham s’ils reviennent pour lui encore cet été.

