L’objectif est la Ligue Europa »Football Press

Jeudi 16 janvier 2020

Le Chilien est de retour. Après sa blessure à la cheville gauche le 12 octobre, le «Child Wonder» est en pleine condition pour passer sous Antonio Conte. Et cela a été démontré dans les 69 minutes qu’il a jouées lors de la victoire sur Cagliari.

Un début de saison très prometteur est celui qu’a connu l’équipe interiste, leur permettant après une bonne saison d’être en place dans la compétition nationale, ne laissant désormais que deux points de retard sur le leader de la Juventus, qui a le monopole du championnat italien, qui en campagne Auparavant, presque deux mois à l’avance, j’avais déjà sécurisé le Scudetto.

L’arrivée d’une vieille connaissance de la Vecchia Signora sur le banc de l’Inter, comme Antonio Conte, a donné un grand coup de fouet à un projet qui veut ramener l’une des équipes avec plus d’histoire du football italien à sa juste place.

Mais non seulement l’arrivée d’un professeur d’orchestre de haut niveau mondial a ramené l’illusion à la paroisse interiste. Un modèle avec des figures de proue, fait que cette saison oui, ceux d’Antonio Conte peuvent aspirer à remporter tous les titres dans lesquels ils sont à Liza.

Il y a de nombreux arguments selon lesquels l’Italien doit former onze garanties, et sans aucun doute le retour d’Alexis Sanchez après plus de quatre mois de blessure est une excellente nouvelle pour former une attaque interiste encore plus incisive.

Le Chilien veut revenir pour ses privilèges et redevenir l’un des attaquants les plus décisifs du monde. Le scénario y est favorable, car la qualité des joueurs qui l’entourent peut aider «l’enfant émerveillé» en étant celui qu’il n’était pas longtemps.

L’Europa League est un autre des fronts ouverts de l’Inter Milan. Après être tombé en phase de groupes de l’UEFA Champions League dans le soi-disant “ groupe de la mort ”, il est devenu l’un des meilleurs favoris à régner dans la petite sœur de la Ligue des champions, selon les paris de l’UEFA Europa League.

L’entreprise ne sera pas facile, car chaque année qui passe le niveau de la concurrence augmente de façon exponentielle. Les équipes qui le contestent sont du premier ordre européen, pour la plupart historiques en Ligue des champions. Porto, Manchester United, Rome, Arsenal ou Inter Milan témoignent de l’excitation et du niveau présents dans cette édition.

Les Italiens d’Antonio Conte sont face à leur grande opportunité cette campagne de revenir sur le site qui par l’histoire leur correspond. Le ciel est assailli petit à petit, et quoi de mieux que de récolter un titre en Europa League pour ses vitrines. Sans oublier non plus, la possibilité de régner après de nombreuses années en Serie A, une compétition qui semblait être une réserve privée pour la Juventus de Turin dans la dernière ère et que cette campagne peut changer.