NAPLES. Après Diego Demme le Naples insère une autre pièce dans son milieu de terrain, la première séance d’entraînement d’hier a eu lieu hier après-midi Stanislav Lobotka en chemise bleue. Le milieu de terrain slovaque est apparu immédiatement motivé et avec une grande envie de se tailler une place importante.

Twitter officiel Napoli, Lobotka et Demme

VOULEZ EMERGE, LE CONSEIL MAREK

“J’arrive dans un club de catégorie supérieure, ici il y a une volonté de viser de gros objectifs, pour moi c’est un pas en avant. – at-il précisé aux micros de la SFZ – Je suis très heureux d’arriver dans un club comme Napoli qui a une grande histoire et des fans qui vivent le football comme religion. Hamsik? À la maison, Marek est considéré comme une divinité, et je suis heureux de rejoindre son ancien club, il a fait du football slovaque une excellence. Il m’a donné beaucoup d’informations sur l’équipe, me conseillant de rester moi-même et de travailler dur pour prouver qui je suis. Objectifs? Je veux devenir titulaire, je sais que ce ne sera pas facile car il y a de grands joueurs ici mais je vais tout donner, je me rends compte qu’il y a une pression différente par rapport à Celta “.

Le post Lobotka: «Naples fait un bond de qualité pour moi. Voici ce que Hamsik m’a conseillé »est apparu en premier sur Le reste du football.