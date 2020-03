L’odyssée d’un footballeur argentin qui joue en Italie au milieu du coronavirus

Selon le portail spécialisé dans le suivi des Footballeurs argentins dans le monde, AXEM, il y a près de 3000 joueurs qui travaillent en dehors de notre pays, de l’élite comme Lionel Messi et Sergio Agüero aux moins connus qui font d’énormes efforts pour pouvoir vivre du ballon.

Dans cette dernière liste se trouve le gardien de 27 ans Lucas Cardoso, partie de la 411 Argentins ils ont déménagé leur vie L’Italie pour continuer sa passion, qui est maintenant interrompue par la pandémie qui secoue le monde: le Coronavirus.

Le territoire italien est le deuxième pays le plus touché derrière la Chine, avec plus de 12 000 personnes infectées, et n’aura pas d’activité sportive avant avril. Pour cette raison, à partir de 90min nous avons contacté le footballeur de l’AUDACE (club qui dispute le championnat Eccellenza, niveau similaire au métro B) dans une interview exclusive dans le but de connaître leurs sentiments et comment la vie dans le pays a changé après l’épidémie.

Tout d’abord, parlez-nous un peu de vous: quelle est votre carrière footballistique et comment se passe votre arrivée en Italie?

Je viens de Carmen de Areco. Après m’avoir essayé dans les principaux clubs de première division, Banfield m’a ouvert mes portes entre 2008 et 2012, où je suis arrivé à Reserva et je n’ai pas pu signer de contrat. De là, je suis allé à Brown de Adrogué: là, nous avons obtenu une promotion au National B, dans les jours les plus heureux de ma vie. J’ai fait mes débuts en arménien, j’ai traversé América de Pirán puis Independiente de Trelew, jusqu’en juillet 2018 j’ai eu la chance d’atterrir en Italie. J’ai quitté ma famille à la campagne, j’ai payé le billet et je suis partie seule pour tenter ma chance.

De quelle ville vient l’équipe? Comment le problème du coronavirus a-t-il affecté?

Le club est de Genazzano, qui appartient à Rome. Concernant le virus, il a commencé il y a deux mois et au début, personne ne lui a donné l’importance qu’il méritait. Nous vivons une réalité compliquée: nous avons besoin d’une auto-déclaration pour pouvoir quitter la maison, nous conseiller où vous allez, à quelle heure vous partez et à quelle heure vous revenez, une vraie folie.

Les systèmes de santé fonctionnent-ils? Les contrôles de police sont-ils complets?

Les systèmes de santé se sont effondrés. Il y a de la police et des contrôles de police partout, le pays est en pleine révolution. Pour ma part j’essaye de m’informer au mieux pour ne pas trop m’inquiéter, mais avec autant de versions différentes ça devient difficile.

S’entraînent-ils avec le club? Envisagez-vous de faire une sorte de détermination?

Avec ma femme, nous avons pris la décision de retourner en Argentine jusqu’à ce que tout soit réglé, en tenant compte du fait que nous ne nous entraînons pas et que dans notre pays le virus ne se propage pas autant car c’est l’été. J’ai un contrat avec AUDACE jusqu’en juin, je suis le capitaine de l’équipe et je me sens très à l’aise ici en Italie, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve.

Peu importe ce qui se passe sur le terrain de jeu, Cardoso ne perd pas de temps: Il est diplômé en tant que directeur sportif, a géré un gymnase et prévoit de suivre le cours d’entraîneur des gardiens de l’UEFA pour continuer à se perfectionner dans le pays italien, dont ses arrière-grands-parents ont dû s’échapper en raison de la guerre et où il est retourné pour continuer l’héritage. familier. Parce qu’il n’y a pas de Coronavirus qui puisse arrêter ce qui se fait avec le cœur …