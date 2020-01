L’offre annoncée de Daniel Levy semble maintenant embarrassante pour Tottenham – HITC

Tottenham Hotspur n’a pas signé Jack Grealish d’Aston Villa il y a 18 mois.

Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, est l’un des meilleurs du secteur en matière de négociation, mais il s’est trompé avec Jack Grealish d’Aston Villa.

Grealish est l’un des joueurs en forme de la Premier League à la minute après avoir marqué lors du match nul 1-1 à Brighton & Hove Albion le week-end dernier.

Avec trois ans et demi sur son contrat Aston Villa, le joueur de 24 ans pourrait valoir une fortune pour le club des West Midlands dans un avenir proche.

Vous ne pouvez pas frapper Tottenham pour avoir essayé de le signer en 2018, mais l’approche de Levy à ce sujet semble maintenant un peu embarrassante.

Grealish était fortement lié à un déménagement aux Spurs l’année précédente, avant de mener Villa à la promotion en Premier League.

C’était l’une des sagas de transfert de cet été et, selon The Independent, l’offre d’ouverture de Tottenham n’était que de 3 millions de livres sterling et Josh Onomah.

Aston Villa avait des problèmes d’argent à l’époque et vendre Grealish était définitivement sur les cartes, mais offrir 27 millions de livres de moins que leur prix demandé – et Onomah, qui a passé la saison à Villa Park en prêt – semble relativement stupide rétrospectivement.

Refuser de dépenser les 30 millions de livres sterling pour la signature de Grealish semble une grosse erreur de la part des Londoniens du Nord, mais une offre encore plus grande aurait pu être cette offre d’ouverture qui aurait peut-être donné le ton d’une impasse dans les négociations.

Levy a réussi quelques bonnes affaires au fil des ans, et Grealish, pour 30 millions de livres sterling, aurait été là-haut.

