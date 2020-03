“Lointain mais uni, c’est le football qui est bon pour le pays”

Florence. Fond blanc comme la toile d’un tableau sur lequel se détachent les couleurs des 60 clubs de C. Avec un tweet la Lega Pro envoie un message de courage, avec le hashtag #distantimauniti qui exprime le mieux le sens de la cohésion dans un moment difficile Italie.

ENSEMBLE EN DIFFICULTÉS

La troisième série italienne souligne comment, tous ensemble, nous devons être une “équipe” d’hommes et de femmes avec un seul objectif: aider en cas d’urgence. “Unis pour un” jeu “dur et difficile, tel est le sens du tweet, qui rejoint la campagne de levée de fonds pour les respirateurs artificiels lancée par la Pro League dans ses clubs car” C est le football qui est bon pour le pays – déclare le Président Francesco Ghirelli – elle a une dimension sociale importante et nous devons être les multiplicateurs dans le pays des actions qui peuvent être solidaires “.

Ph-League-Pro-lointaine, mais, ensemble