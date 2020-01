L’omission d’Angel Gomes de l’équipe de la journée laisse un doute sur son avenir

Il semble de plus en plus probable qu’Angel Gomes quittera Manchester United à la fin de la saison après que le joueur de 19 ans ait été exclu de l’équipe hier pour jouer aux Tranmere Rovers.

Gomes, qui travaille avec United depuis l’âge de six ans, faisait partie de l’équipe de 19 hommes qui se rendait au Wirral, mais n’a pas été nommé dans l’équipe ou en tant que remplaçant et a regardé le match depuis les tribunes.

Avec des partants réguliers de la première équipe qui ont désespérément besoin de repos et jouant contre une opposition de Ligue 2 sur un terrain épouvantable, cela semblait être la situation idéale pour les jeunes joueurs marginaux tels que Gomes pour acquérir de l’expérience et revendiquer leur droit de jouer plus régulièrement sur le côté.

En effet, la propre équipe des médias sociaux de United semblait penser que Gomes jouerait, tweetant une citation du jeune à peine quelques heures avant le match. “Il s’agit simplement de saisir cette opportunité et de la saisir des deux mains”, lit l’extrait sonore. Mais Gomes n’a pas eu cette opportunité.

AG @ AGomes_47: «C’est simplement saisir cette opportunité et la saisir des deux mains.

“Quel que soit le jeu, il s’agit de faire de mon mieux et de montrer ce que je peux faire.” #MUFC pic.twitter.com/2ZbIJrYpHJ

– Manchester United (@ManUtd) 26 janvier 2020

Le meneur de jeu à moitié portugais et à moitié anglais n’a plus que six mois pour son contrat avec Manchester United et est à partir de ce mois en mesure de parler à d’autres clubs d’un éventuel transfert gratuit à la fin de la saison. Les Reds auraient mis une offre sur la table que Gomes trouve inacceptable.

Ce n’est pas la première fois que Gomes mène une négociation difficile dans les négociations contractuelles avec le club. United aurait été contraint de débourser 17 millions de livres sterling, s’élevant à 25 millions de livres sterling avec des primes, pour obtenir la signature de Gomes, alors âgé de 17 ans, sur son premier contrat senior.

Ce qui est curieux à propos de la situation de Gomes, c’est pourquoi Ole Gunnar Solskjaer choisirait de ne pas donner au jeune le temps de jouer pendant que les négociations contractuelles se poursuivent. Cela signifierait que le joueur figure dans ses plans et qu’il y a plus à venir. Cela semble être l’approche que Solskjaer a adoptée avec Tahith Chong, un autre jeune joueur dans une situation presque identique à celle de Gomes, mais qui continue d’être sélectionné pour la première équipe, bien que principalement comme remplaçant, malgré des performances médiocres récentes.

L’Athletic Laurie Whitwell est perplexe devant le manque de temps de jeu offert à la jeune star à un moment où son avenir est indécis. «[A] un certain nombre de clubs européens ont posé des questions… bien que tout le monde quitte finalement United, le faire alors qu’il était encore adolescent serait un moment mélancolique pour un joueur qui est devenu le plus jeune à figurer dans le club depuis que Duncan Edwards est le journaliste du journaliste. «[G]iven la croyance de Solskjaer dans la jeunesse et les difficultés créatives de son équipe, il y a eu des matchs où Gomes a été remarquable par son absence. »

Que le manager joue dur avec Gomes, qu’il pense qu’il a besoin de se développer plus physiquement ou qu’il ne le note tout simplement pas suffisamment pour lui donner plus d’opportunités en première équipe, l’absence du jeune talentueux de l’équipe d’hier semble sûrement lui laisser un rapprochez-vous de la porte de sortie lors de son ouverture en juin.