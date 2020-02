L’omission de Mason Greenwood laisse encore les fans de Man United perplexes

Malgré une grande victoire à Stamford Bridge la nuit dernière, les fans de Manchester United étaient perplexes quant à la raison pour laquelle Mason Greenwood ne figurait pas dans le match.

Le joueur de 18 ans a été laissé sur le banc tandis que l’ailier hors de forme Daniel James a été joué comme attaquant aux côtés d’Anthony Martial.

Lorsque James a finalement été remplacé à la 80e minute, c’est un autre joueur hors-forme, Andreas Pereira, qui l’a remplacé alors que Ole Gunnar Solskjaer a choisi de passer à une formation plus défensive pour protéger l’avance de United.

Les fans sont de plus en plus frustrés par la fréquence avec laquelle Solskjaer – un entraîneur réputé pour son engagement envers la jeunesse – choisit l’international anglais des moins de 21 ans à ses côtés.

#ole donnant une chance aux jeunes…. à regarder depuis le banc !!! @masongreenwood devrait être sur le terrain !! #matrial #james

– jake goodwin (@ jakegoodwin202) 17 février 2020

Voulu de voir @masongreenwood sur le banc à nouveau. Je ne comprends pas. #CHEMUN

– Seán Doyle (@thatdoylerfella) 17 février 2020

Le fait que @masongreenwood ne démarre pas me surprend toujours … bons gars, nous avons besoin de cette victoire💯 https://t.co/d237nngYZi

– AnotherOne🇺🇬🇨🇦 (@TrustNash) 17 février 2020

Honnêtement, j’aurais commencé Mason Greenwood avant Daniel James. Je suppose que commencer 15 millions de livres sterling avant James Greenwood, diplômé de l’Académie, était le choix le plus facile pour Ole. Il doit donc devenir un peu plus audacieux dans ses sélections à l’avenir. Greenwood aurait dû commencer.

– SAMKELO T.L MTSHALI (@ Sam_Blaszczy6) 17 février 2020

Quiero ver a Mason Greenwood.

– Felipe Olaya Moya (@Pipo_Olmo) 17 février 2020

Odion Ighalo, un nouveau garçon de 30 ans, a été retiré du banc d’Anthony Martial dans le temps additionnel et il semble maintenant que le joueur né à Bradford soit encore plus bas dans l’ordre hiérarchique.

Le prolifique Greenwood a inscrit un but ou aidé toutes les 105 minutes de football cette saison. En revanche, les 12 buts et 5 passes décisives de Martial ont pris en moyenne 123 minutes et James a mis plus du double de ce temps – 237 minutes – pour marquer ou créer.

Et tandis que certains diraient que Solskjaer nourrit le talent prodigieux, comme Greenwood lui-même l’a dit dans une interview avec MUTV la semaine dernière, “si vous êtes assez bon, vous êtes assez vieux”. James, quant à lui, est celui qui a peut-être besoin de cette éducation en ce moment et un sort venant du banc aiderait sans aucun doute à reconstruire sa confiance.

Manchester United est de retour en action lors du premier tour à élimination directe de la Ligue Europa de cette saison. Mais que savez-vous de la participation des Red Devils à la compétition? Répondez à notre quiz ci-dessous et découvrez-le!