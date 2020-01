London’s Richest Club – Les excuses de transfert de Tottenham Hotspur doivent cesser

Londres, ANGLETERRE – 14 JANVIER: une vue générale du stade avant le match de relecture du troisième tour de la FA Cup entre Tottenham Hotspur et Middlesbrough FC à Tottenham Hotspur Stadium le 14 janvier 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via .)

Tottenham Hotspur est désormais le club le plus riche de Londres, mais les fans ont constaté que l’un des aspects les plus frustrants de ces dernières années était le manque d’activité de transfert. Jusqu’à la signature estivale de Jack Clarke, Tanguy Ndombele et Giovanni Lo Celso, Tottenham n’a signé personne dans les deux fenêtres de transfert précédentes, un record dans l’histoire de la Premier League.

La nouvelle que Tottenham Hotspur est désormais officiellement le club le plus riche de la capitale signifie qu’il est sûrement temps que le club commence à se battre sur le terrain.

London’s Richest Club – Comment Tottenham en est-il arrivé là?

Un homme d’affaires avisé

Aimez-le ou détestez-le, le président de Tottenham, Daniel Levy, est un homme d’affaires avisé. En près de 20 ans, il a fait avancer financièrement un club proche de la faillite à un point où ils sont solvables et rentables en tant qu’entreprise. Cela n’a pas été une mince affaire, alors qu’est-ce qui a contribué à ce succès financier?

La course à leur toute première finale de Ligue des Champions a joué son rôle, ajoutant 52,1 millions d’euros aux revenus du club. Le déménagement dans le nouveau stade Tottenham Hotspur commence également à porter ses fruits, bien que les chiffres définitifs n’aient pas encore été publiés. Étant donné que le nouveau stade a une capacité de 62 000 personnes ainsi que d’innombrables bars et magasins d’alimentation, il n’est pas difficile de voir comment le nouveau terrain stimulera les revenus des clubs.

La prudence sur le marché des transferts a entraîné peu de dépenses et a contribué à propulser les Spurs au huitième rang de la dernière ligue de football de Deloitte devant leurs rivaux Arsenal et Chelsea. La saison 2019/20 est la première saison complète de Tottenham à domicile et les revenus devraient augmenter. Le club est également toujours en Ligue des champions, il est donc probable qu’il sera de nouveau en tête lorsque la ligue de l’argent de l’année prochaine sera révélée.

Le club le plus riche de Londres ne peut avoir aucune excuse

Chaque fois que vous dépensez de l’argent chez Spurs, vous pouvez garantir les arguments qui apparaîtront sur les réseaux sociaux et dans les tribunes. “Vous ne vous souvenez pas du mauvais vieux temps?” Aucun fan ne voudrait que Tottenham revienne à l’époque des difficultés financières sous Irving Scholar et les déductions de points.

Ces échecs passés ont guidé Daniel Levy et ENIC dans leur gestion prudente du club tout en offrant peut-être le meilleur stade du football mondial.

Le manque d’ambition, tel qu’il peut être perçu sur le marché des transferts, a eu un impact sur le succès du club sur le terrain, ou son absence. Dépenser de l’argent ne garantit pas le succès. Manchester United ces dernières années, ainsi que Fulham et Aston Villa, peuvent tous en témoigner. Cependant, un renforcement est nécessaire si vous voulez gagner des trophées et être compétitif. Après cinq ans de prudence excessive, Tottenham a maintenant du mal à suivre le rythme des équipes au-dessus d’eux et commence à sembler devoir faire face à une énorme tâche pour atteindre les quatre premiers. Le fait de ne pas se qualifier pour la compétition européenne d’élite de la saison prochaine nuirait aux revenus de la saison suivante et cela pourrait annuler le travail acharné qui a été fait en dehors du terrain.

Tottenham n’a pas besoin de se mettre en faillite, mais l’excuse du manque de fonds ou de l’impossibilité de payer les salaires les plus élevés ou les frais de transfert est désormais révolue. Tottenham Hotspur est officiellement le club le plus riche de Londres. Il est maintenant temps d’agir comme ça sur le terrain et de commencer à livrer des trophées et des succès.

