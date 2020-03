L’onze idéal des joueurs qui sont encore dans la Super League argentine

En 90 minutes, nous passons en revue, du gardien de but aux attaquants, qui composent cette équipe pleine de footballeurs exceptionnels.

1. Esteban Andrada

Que dire du gardien de but du Club Atlético Boca Juniors? Sécurité et solvabilité sous les trois bâtons, signez quand vous sortez pour couper les centres et ne parlez même pas quand vous devez jouer avec vos pieds. Actuellement le plus complet de la ligue locale.

2. Lautaro Gianetti

Le joueur de Vélez Sarsfield a réussi à assurer la sécurité de son équipe et à s’établir dans la caste des Liniers après plusieurs années de combats par derrière en Première Division. Il a alterné le bien et le mal, mais aujourd’hui, il traverse son meilleur moment. Sans doutes.

3. Gonzalo Montiel

L’arrière droit du Club Atlético River Plate a réussi à ajouter à son jeu chevronné une caractéristique qu’il n’avait pas jusqu’à cette saison: une assistance et de bons centres. Il est sans aucun doute l’un des ailiers les plus retentissants d’Argentine.

4. Casque Milton

Ce n’est pas nouveau que Milton Casco fasse partie de ces joueurs: le latéral gauche de River est un élément fondamental du casting de Marcelo Gallardo. Jouez, défendez, attaquez et créez un danger dans la zone rivale pour essayer d’aider son équipe à violer les clôtures rivales.

5. Jorman Campuzano

Miguel Ángel Russo a retiré Iván Marcone de l’équipe et a placé ses espoirs sur le Colombien. Et Jorman ne l’a pas déçu: il lui a fait crédit au milieu de terrain et a été l’une des figures du champion de la Super League argentine de football.

6. Lisandro López

Lisandro López est revenu d’Europe pour mettre le maillot de Boca et prouver aux fans qu’il n’est pas trop grand: en fait, il était l’une des figures du champion et l’un des joueurs les plus remarquables de la Super League.

7. Nicolás Giménez

Sans aucun doute, ce talentueux joueur d’Arsenal mérite de faire partie de l’équipe. Non seulement pour ses scores et ses apparences magiques pour ravir le «Viaduc», mais aussi pour sa persévérance et parce qu’il promet un avenir très prometteur.

8. Ignacio Fernández

‘Nacho’ Fernández est considéré comme le meilleur joueur du football argentin aujourd’hui: en fait, semaine après semaine, il l’a prouvé. Bien qu’il n’ait pas été champion, son jeu à River donne tranquillité et stabilité à une équipe qui est frénétique quand il s’agit d’attaquer et ferme quand elle défend.

9. Carlos Tevez

L’Apache a reçu la confiance de Miguel Ángel Russo, il était partant dans tous les matchs et a également pris la ceinture du capitaine. Il a conduit Boca à un nouveau titre et, en fait, a marqué le but du championnat contre la gymnastique.

10. Rafel Santos Borré

Rafael Borré est sans aucun doute le meilleur attaquant de River aujourd’hui. Il marque des buts, appuie et est le premier défenseur lorsqu’il cherche le ballon. Il joue avec l’erreur du rival, ne pardonne pas quand il est devant le but et est devenu le buteur du tournoi avec Silvio Romero.

11. Silvio Romero

Avec 12 buts, il a accompagné Rafael Borré au sommet des buteurs. Le ‘Chinese’ a terminé sa meilleure saison depuis qu’il est un joueur Independiente et, avec la ceinture de capitaine, il a commencé à séduire le public qui, il y a des mois, le regardait avec mépris.

