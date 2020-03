Lopetegui cherche à se réconcilier avec Sánchez Pizjuán

Séville et Osasuna sont mesurés aujourd’hui à Sánchez Pizjuán avec le défi pour les Andalous de gagner à nouveau à domicile, plus d’un mois plus tard, et se réconcilier avec ses fans après le combat de jeudi dernier malgré son passage au huitième de la Ligue Europa, et dans le cas des rouges récupérer des sensations.

01/03/2020 à 08:47

CET

EFE

L’équipe de Séville, cinquième en Liga après avoir remporté la Royal Society vendredi, doit de toute urgence remporter une victoire dans son stade après trois matchs nuls (1-1 avec Alavés, 2-2 avec Espanyol et 0-0 en Europe contre Cluj Roumain) pour rester dans les positions de «champions» et réaffirmer le coup qu’il a frappé sur la table avec son 0-3 à Getafe.

Malgré cela, le nul nul contre Cluj et le classement avec souffrance pour la septième saison consécutive en huitièmes de finale d’une compétition européenne ils ont aminci l’atmosphère dans le sévillisme, perplexe devant le manque de but inquiétant de leur équipe, aggravé par les fissures qui semblent s’ouvrir dans leur système défensif.

Ces lacunes sont diagnostiquées et l’entraîneur Julen Lopetegui, qui, avant que les Roumains aient vu comment une partie des tribunes avait demandé sa démission sans trouver d’écho chez la plupart des fans, est convaincu que son équipe va avancer et trouver le bon objectif. pour confirmer votre position privilégiée.

Pendant ce temps, l’Osasuna Athletic Club se rend à Séville avec la mission d’ajouter des points pour continuer à approcher la permanence souhaitée avec laquelle il rêve. Son entraîneur, Jagoba Arrasate, a déclaré après la dernière formation que son équipe devrait sauter à Sánchez Pizjuán «avec une défense de onze joueurs & rdquor; de «défendre ensemble d’en haut & rdquor ;.

Osasuna veut laisser derrière lui la mauvaise image montrée devant Grenade à El Sadar la semaine dernière (0-3), dans un match dans lequel Le navarrais n’a montré aucune intensité, l’une de leurs principales caractéristiques.

Compositions probables

Séville: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Gudelj, Banega; Ocampos, De Jong, Nolito.

Osasuna: Herrera; Roncaglia, Unai García, Aridane, Estupiñán; Roberto Torres, Darko, Oier, Íñigo Pérez; Rubén García, Enric Gallego.