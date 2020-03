Lopetegui demande conseil à Manolo Cardo en cette période d’enfermement

L’entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, a été en contact en ces jours de confinement, en raison de la crise sanitaire du coronavirus, avec l’entraîneur vétéran Manolo Cardo, qui a demandé conseil dans cette situation atypique avec la compétition paralysée et les joueurs à domicile.

29/03/2020

Agir à 16:49

CEST

EFE

Cette conversation téléphonique entre les deux, qui Le Sevilla FC s’est propagé, il fait partie de la campagne ‘Prenez soin de moi’ qui a lancé le club encadré dans l’action «# QuédateEnCasa» pour sensibiliser aux soins aux personnes âgées et prévenir la propagation de Covid-19.

Manolo Cardo, qui aura 80 ans en juin prochain et qui a été reconnu par Séville comme le premier «banc d’or» de l’entité après ses cinq saisons -1981 / 1986- à la tête de la première équipe, a reçu l’appel du coach basque pour s’intéresser à votre santé et aux conseils de votre expérience.

L’entraîneur vétéran, né dans la ville de Séville de Coria del Río, a souhaité que “le beau temps” arrive bientôt et que tout le monde puisse se voir “dans les rues”.

Lopetegui lui a demandé comment faire face au problème d’avoir vingt-cinq joueurs s’entraînant chacun individuellement à la maison et Cardo lui a dit qu’il était déjà “un peu daté, mais la première chose est d’aller un par un, puis en groupe et enfin de l’emmener sur le terrain.”

“Vous vous débrouillez très bien, vous êtes très préparé et nous réussirons avec vous d’ici la fin de la saison. Nous devons avoir un point de chance, qui est toujours nécessaire dans le football “, a déclaré le Corian, qui avec Séville a réussi à qualifier l’équipe deux campagnes consécutives pour la Coupe UEFA.

Cardo a ajouté que “vous n’êtes jamais satisfait de ce que vous expliquez à l’équipe. Vous devez essayer de le faire le plus possible pour que tout se passe comme prévu.”

“C’est ainsi que vous tirez le meilleur parti de l’individu d’abord, puis du groupe”, a déclaré l’entraîneur vétéran, ajoutant que “Quand tout le monde revient le même jour, ils ont dû travailler individuellement, techniquement, tactiquement et tout ce qui peut être amélioré.”

Pour sa part, Lopetegui a reconnu que c’était “un vrai plaisir et un honneur d’écouter les conseils du” Banc d’or “de Séville, une référence pour Séville et pour tout le monde”, et a également souhaité lui donner “bientôt un câlin de but, qui est comme des câlins. ”