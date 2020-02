Lopetegui: “Les comptes doivent être faits en mai, pas maintenant”

La victoire contre Getafe a donné de l’air à Séville et son entraîneur n’a pas hésité à prendre courage pour marquer qu’ils pouvaient atteindre l’équilibre final beaucoup mieux.

Le répit qui signifiait avoir battu Getafe à domicile a donné à Séville beaucoup plus de 3 points. Ce fut le retour de la confiance et la certitude que c’est la voie pour s’améliorer. Julen Lopetegui en a parlé et n’a pas caché son bonheur en donnant ses sentiments.

JULEN LOPETEGUI dans @carrusel al micro de @josedpalacio

Happy “Heureux car c’est une victoire difficile dans un domaine difficile”

➡️ “Heureusement, nous avons fait les choses de manière défensive”

➡️ “Les comptes doivent être créés en mai, pas maintenant” #GetafeSevillaFC pic.twitter.com/e0MaFQiZJ1

– Carousel Deportivo (@carrusel) 23 février 2020

De plus, il a salué le travail de Suso et a célébré son adaptation: «Il est venu avec beaucoup de désir et s’est adapté rapidement, il fait ce que nous voulons de lui et contribue à la croissance de l’équipe», a-t-il conclu.