Lopetegui s’abstient lors du vote des positions européennes approuvées par le RFEF

Il n’avait à peine assisté à aucune réunion du Comité exécutif et a été aujourd’hui la grande surprise de la nomination télématique qui a eu lieu ce jeudi. Il est l’actuel entraîneur de Séville et ancien entraîneur national, Julen Lopetegui.

16/04/2020 à 21:27

CEST

Ramon Fuentes

Le coach basque fait partie de la commission des délégués depuis qu’Angel María Villar a été élue lors des élections de mai 2017. Lopetegui Il a été choisi comme représentant des entraîneurs après avoir été choisi parmi les techniciens qui font encore partie de l’actuelle Assemblée générale fédérative. Il y a aussi son assistant dans la sélection, plus tard au Real Madrid et maintenant dans l’équipe andalouse, Pablo Sanz.

Lopetegui n’avait pas comparu aux réunions de la commission déléguée avant l’été 2018, date à laquelle il a été retiré en tant qu’entraîneur national. N’oublions pas que Julen Lopetegui Il a été licencié le 14 juin 2018, quelques jours après les débuts de l’Espagne en Coupe du monde en Russie, et à la concentration même de l’équipe nationale sur le sol russe. Rejeter que le président de la RFEF, Luis Rubiales, adopté une fois que le Real Madrid a officialisé l’embauche de l’entraîneur une fois la compétition de Coupe du monde susmentionnée terminée. Licenciement qui a également affecté son équipe.

Depuis lors, il n’était pas revenu à comparaître jusqu’à aujourd’hui où également le désormais technique de Séville et où il s’est abstenu lors du vote sur les propositions approuvées par le Comité exécutif concernant les positions européennes. Sans surprise, si la compétition se terminait parce qu’aucun match ne pouvait être rejoué, son équipe jouerait en Ligue des champions la saison prochaine.

Aussi l’arbitre Gil Manzano s’est abstenu sur cette question qui a recueilli plusieurs voix contre au sein de cet organe qui se compose actuellement de Luis Rubiales, en tant que président de la RFEF, conjointement avec le président des territoires des Asturies, de la Cantabrie, de la Catalogne et de Castilla León. Comme clubs sont Málaga, Cadix, Unión Viera et Zamudio. Sergio Piña et Manuel Diego Tello sont les joueurs, Julen Lopetegui est l’entraîneur et Gil Manzano est l’arbitre