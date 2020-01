L’optimisme d’Ausilio: les dernières nouvelles d’Eriksen et Giroud à l’Inter | Primapagina

Le blitz londonien de Piero Ausilio est terminé. Le manager de Nerazzurri a quitté Milan à midi pour retourner à Linate à 22h55. Souriant, visiblement satisfait de la rencontre qui a eu lieu dans la journée. D’abord Giroud puis EriksenC’est ainsi que se poursuit le programme Inter, qui comprend déjà d’autres rencontres de demain. Des attaquants français attendus sur la Viale della Liberazione, toujours en attente également parce qu’il s’attend à régler le problème Politano-Spinazzola, qui devrait se terminer demain, après que l’ancien outsider d’Atalanta aura effectué des tests sportifs importants sous les ordres de Pintus.

CONFIANCE – Il y a de la confiance, ce sont les mots de passe d’Ausilio, qui reprennent les pensées de Marotta. Confiance pour les qualités de l’équipe, pour le marché et pour l’aboutissement des négociations, qui voit même la plus importante avancée, celle qui fait rêver les fans. L’Inter accélère très fortement pour atteindre Christian Eriksen dès janvier et réduire l’écart entre l’offre et la demande. Tottenham en demande 20, l’Inter en propose 13C’est aussi pourquoi le voyage d’Ausilio a servi, ce qui limite les distances. L’Inter court sur le terrain et sur le marché, il y a de la confiance: Conte peut sourire.