Lord Sugar fait une suggestion à Liverpool qui verra Tottenham Hotspur perdre – HITC

Liverpool de Jurgen Klopp est le leader de la Premier League, tandis que Tottenham Hotspur de Jose Mourinho est huitième.

L’ancien président de Tottenham Hotspur, Lord Sugar, a déclaré sur Twitter que Liverpool devrait recevoir le titre si la Premier League est annulée après la réunion de la semaine prochaine, mais sa suggestion signifie que les Spurs de Jose Mourinho seront un grand perdant.

Il a été annoncé vendredi que tous les matchs de Premier League seront suspendus jusqu’au 3 avril au moins en raison de la pandémie de santé mondiale.

Selon Sky News, une réunion d’urgence de Premier League aura lieu jeudi prochain pour savoir quoi faire ensuite.

L’ancien président de Tottenham, Lord Sugar, estime que si la Premier League est annulée après la réunion de la semaine prochaine, le Liverpool de Jurgen Klopp devrait se voir attribuer le titre de champion.

Lord Sugar a également ajouté que ceux qui figurent parmi les quatre premiers devraient revendiquer les places de Ligue des champions pour la saison prochaine.

Cela signifie que les Spurs vont manquer. L’équipe de Jose Mourinho n’est que huitième au tableau de la Premier League, avec sept points de retard sur la quatrième place et son rival londonien Chelsea.

Manchester City et Leicester City sont respectivement deuxième et troisième au classement, tandis que Manchester United, Wolverhampton Wanderers et Sheffield United sont au-dessus de Tottenham dans le tableau.