“Lors de la finale avec River, beaucoup ont été hypnotisés par l’environnement”, le souvenir d’Arévalo Ríos de la Libertadores 2015

Année 2015. Finale de la Copa Libertadores. River a atteint cet exemple par la main de la poupée Gallardo, tandis que les Tigres du Mexique, difficiles à affronter, ont été battus par l’Inter Porto Alegre en demi-finale.

Le match aller au Mexique s’est terminé de 0 à 0 tandis que le match revanche au Monumental s’est terminé par un puissant 3 à 0 pour l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de River pour soulever la première Copa Libertadores de son cycle en tant que DT.

Maintenant, cinq ans après cette finale, qui se souvenait durement du match retour était Egidio Arévalo Ríos. L’Uruguayen a déclaré qu’il avait déjà perçu une défaite au préalable. “Vous vous êtes rendu compte tout de suite, beaucoup étaient hypnotisés par l’environnement et ne se préoccupaient pas de ce qui allait se passer sur le terrain. Nous étions peu nombreux à savoir que nous jouions des choses importantes sur le terrain”, a-t-il expliqué à propos de l’attitude que certains de ses anciens collègues.

Ils manquaient d’attitude, ils n’étaient pas habitués comme les joueurs sud-américains à disputer une finale de cette ampleur. Nous sommes sortis 10/15 minutes avant la cour et ils ont tous été surpris par l’environnement.

À 38 ans et toujours actif, le dépliant est allé plus loin et a précisé que “Ils manquaient d’attitude, ils n’étaient pas utilisés comme les joueurs sud-américains pour disputer une finale de cette ampleur. Nous sommes partis 10/15 minutes plus tôt sur le terrain et ils ont tous été surpris par l’environnement.”

Le footballeur a également évoqué ce qui s’est passé après la fin du match. “Personne n’a parlé à personne dans les vestiaires, il y avait un silence retentissant. Nous avons perdu beaucoup de choses au-delà de la gloire, de l’argent et du prestige. Gagner quelque chose pour le football mexicain était quelque chose d’important. Cela a servi à l’expérience des joueurs et du personnel d’entraîneurs”. expliqua-t-il.

Il convient de rappeler que Tigres avait les Argentins Nahuel Guzmán, Guido Pizarro et Damián Alvarez dans leur équipe. Cependant, le millionnaire a été plus et a marqué grâce aux buts d’Alario, Funes Mori et Carlos Sánchez. “Je me suis retrouvé avec cette amertume, car avec tant de Sud-Américains, nous ne pouvions plus parler aux Mexicains qui pensaient à autre chose”, a déclaré le joueur dans une déclaration à la radio Sport 890 d’Uruguay.